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    Пентагон сообщил о "тяжелых боях" против ИГ в долине Евфрата

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (654)

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    В Пентагоне отмечают, что "Исламскому государству" пока не удалось отвоевать обратно ни одного района, который ранее был освобожден от террористов.
    Ситуация в Сирии. Боевики ИГ. Архивное фото
    REUTERS Alaa Khweled

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Тяжелые бои против террористической группировки "Исламское государство" продолжаются в долине Евфрата, говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Тиллерсон признал роль России в разгроме ИГ в Сирии

    "Военная кампания против ИГ в Сирии не закончена, тяжелые бои все еще идут в средней части долины реки Евфрат", — говорится в сообщении.

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    При этом в Пентагоне отмечают, что ИГ пока не удалось отвоевать обратно ни одного района, который ранее был освобожден от террористов.

    Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США сохранят военное присутствие в Сирии, поскольку необходимо обеспечить, чтобы ИГ вновь не подняла голову, а также добиться политического урегулирования в стране.

    Ранее спецпредставитель президента США по борьбе с ИГ Бретт Макгерк также сообщил, что борьба с террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии еще не закончилась.

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