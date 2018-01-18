Пентагон сообщил о "тяжелых боях" против ИГ в долине Евфрата

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Тяжелые бои против террористической группировки "Исламское государство" продолжаются в долине Евфрата, говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

"Военная кампания против ИГ в Сирии не закончена, тяжелые бои все еще идут в средней части долины реки Евфрат", — говорится в сообщении.

Читайте также: Мир обсуждает революционное решение Трампа по Ирану

При этом в Пентагоне отмечают, что ИГ пока не удалось отвоевать обратно ни одного района, который ранее был освобожден от террористов.

Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США сохранят военное присутствие в Сирии, поскольку необходимо обеспечить, чтобы ИГ вновь не подняла голову, а также добиться политического урегулирования в стране.

Ранее спецпредставитель президента США по борьбе с ИГ Бретт Макгерк также сообщил, что борьба с террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии еще не закончилась.