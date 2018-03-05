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    Часть курдов прекратила участие в операции США против ИГ - Пентагон

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (436)

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    Источник в Пентагоне отметил, что "коалиция добьется своих целей, но возросшая сложность ситуации в Сирии может привести к тому, что операции против ИГ продлятся дольше".
    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    REUTERS/Stringer

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Часть бойцов Сирийских демократических сил (СДС) прекратила участие в операции против группировки "Исламское государство", которую проводит коалиция во главе с США в долине реки Евфрат, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пентагона.

    "Нам известно об уходе части подразделений СДС из средней долины Евфрата и мы продолжаем указывать на то, чего стоит отвлечение от борьбы с ИГ", — заявил представитель пресс-службы Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй.

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    Ранее в СМИ появились сообщения о том, что часть бойцов СДС, основу которых составляют курдские отряды, передислоцировались в район города Африн для его защиты от турецкой армии, которая проводит там свою операцию.

    Рэнкин-Гэллоуэй отметил, что СДС по-прежнему остается союзником коалиции США по борьбе с ИГ и коалиция продолжает наносить по террористам "прицельные удары".

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    "Коалиция добьется своих целей, но возросшая сложность ситуации в Сирии может привести к тому, что операции (против ИГ) продлятся дольше", — сказал он.

    При этом собеседник агентства подтвердил, что коалиция США будет продолжать оказывать поддержку СДС и местным сирийским "военным и гражданским советам" в освобожденных районах до тех пор, пока они будут сосредоточены на борьбе с ИГ.

    "Любые военные действия кроме тех, которые конкретно направлены на разгром ИГ, не получают и не будут получать поддержки коалиции. Хотя коалиция нанесла значительный урон ИГ, предстоит еще многое сделать для освобождения удерживаемых ИГ районов и стабилизации недавно освобожденных районов, чтобы мы могли предотвратить новое появление ИГ", — подчеркнул представитель Пентагона.

    США с 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ.

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