Германская армия начала обучение 32 представителей курдских военизированных формирований "пешмерга" в военной школе в Баварии, сообщает в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальное представительство минобороны ФРГ.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.