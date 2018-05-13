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    В мире

    ИГ взяло ответственность за теракты в церквях Индонезии

    (обновлено: )43
    Нападавшие были одеты, как прихожане, и во время службы находились внутри церкви, после чего привели в действие бомбы. Полиция проводит расследование произошедшего.
    На месте взрыва в Индонезии
    @EricssenWen

    Взрывы каждые 5 секунд. Снято видео в километре от арсенала в Балаклее. Видео
    facebook.com/otb.segodennya
    "Взрывы каждые 5 секунд". Снято видео в километре от арсенала в Балаклее
    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Террористическая организация "Исламское государство" взяла ответственность за взрывы в трех церквях в Индонезии, в результате которых погибли 11 человек и 40 пострадали, сообщает агентство Рейтер.

    Первый взрыв в воскресенье прогремел рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява в 7.15 утра по местному времени (5.15 по Киеву), последующие два взрыва произошли с интервалами около пяти минут в том же городе. Второй взрыв прогремел в протестантской церкви на улице Дипонегоро (Diponegoro), третий — в церкви пятидесятников на улице Арджуно (Arjunо).

    Нападавшие были одеты, как прихожане, и во время службы находились внутри церкви, после чего привели в действие бомбы. Полиция проводит расследование произошедшего.

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