ИГ взяло ответственность за теракты в церквях Индонезии

facebook.com/otb.segodennya "Взрывы каждые 5 секунд". Снято видео в километре от арсенала в Балаклее Террористическая организация "Исламское государство" взяла ответственность за взрывы в трех церквях в Индонезии, в результате которых погибли 11 человек и 40 пострадали, сообщает агентство Рейтер.

Первый взрыв в воскресенье прогремел рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява в 7.15 утра по местному времени (5.15 по Киеву), последующие два взрыва произошли с интервалами около пяти минут в том же городе. Второй взрыв прогремел в протестантской церкви на улице Дипонегоро (Diponegoro), третий — в церкви пятидесятников на улице Арджуно (Arjunо).

Нападавшие были одеты, как прихожане, и во время службы находились внутри церкви, после чего привели в действие бомбы. Полиция проводит расследование произошедшего.