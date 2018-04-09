Сердюк: почти половина лекарств в аптеках - подделка

Инесса Другова, РИА Новости Украина

В 2018 году Гослекслужба Украины впервые за 3 года проверит деятельность аптек и лекарства, которые они продают.

Мораторий на проверки малого бизнеса, который был введен в августе 2014 года, предусматривал полный запрет всех плановых проверок, в том числе и аптечных учреждений.

На данный момент утвержден годовой план мероприятий государственного надзора (контроля) Гослекслужбы на 2018 год.

Подделка лекарств — это не только украинская проблема, но и общемировая. Черный рынок поддельных медикаментов стал третьим в мире по прибыли после нелегальной продажи оружия и наркотиков, и оценивается в 90-100 млрд долларов. Национальные структуры безопасности многих стран мира давно ведут активную борьбу с производителями и продавцами поддельных лекарств.

"Сегодня мы не можем гарантировать и не можем думать, что мы употребляем качественные лекарственные средства. Колоссальный важный факт — запрет с 2014 года проверки качества Государственной службе лекарственных препаратов. До этого у нас были жесткие регуляторные механизмы, которые позволяли формально, по отчетам Гослекслужбы, обеспечивать около 1,5% контрафактных лекарств. По нашим данным — до 3%, как в Европе, но и это очень много. 3% контрафактных лекарств означает, сотни тысяч людей употребляли тогда такие лекарственные препараты", — сказал президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По словам Сердюка, отсутствие проверок привело к "африканизации" рынка лекарств в Украине.

"Согласно официальным данным международных источников, в африканских странах, в странах с низкой регуляторной политикой, 30- 40% лекарственных средств являются подделками, являются некачественными, контрафактными и так далее. Что случилось за эти три года с украинским рынком, мы не знаем. Но начнутся какие-то проверки и, думаю, они начнут что-то наверняка выявлять", — пояснил Сердюк.

Кроме того, по словам эксперта, контроль качества медикаментов на границе не выдерживает никакой критики.

"На входе в страну контроль происходит исключительно визуальный. На таможне смотрят на цвет, на то, прозрачна ли жидкость в ампуле, сохранена ли упаковка, нет ли каких-либо вкраплений в таблетку. И на этом, собственно, заканчивается контроль качества, и мы должны верить сертификату качества производителя. А что касается украинских производителей, мы должны верить контролю качества, который выдает производитель. Если мы должны этому верить, то мы должны верить и тому, что у некоторой части людей такого качества, как жажда наживы", — сказал Сердюк.

Эксперт также обратил внимание на то, что в Украине никто не контролирует оборот лекарственных препаратов, закупленных за государственные средства, то есть тех лекарств, которые попадают в больницы.

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"Мы можем только на жалобах, на сообщениях пациентов, врачей и так далее судить о том или ином несоответствии, недейственности и так далее. Поэтому, особенно сейчас, когда миллиарды выброшены за границу, когда мы ждем лекарства еще за 2016-2017 год, они к нам придут неизвестного качества, и мы их не будем контролировать вообще", — резюмировал Сердюк.