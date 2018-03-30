Бывший налоговик наладил в Киеве бизнес по подделке документов

пресс-служба прокуратуры города Киева

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность в Киеве подпольной типографии, где изготавливали поддельные медицинские справки, техпаспорта и другие документы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Организатором нелегального бизнеса оказался бывший налоговик, житель Киевской области, который привлек к своей деятельности родного брата, отмечают в ведомстве.

Во время обысков, проведенных по месту жительства фигурантов производства в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, было изъято оборудование для изготовления пластиковых карт и комплектующие к нему с пленками, содержащими изображения голограмм "МВД" и карты Украины.

пресс-служба прокуратуры города Киева В Киеве задержали экс-налоговика, подделывавшего документы

Кроме того, во время обысков изъято 6 тыс. незаполненных бланков номерных медицинских документов, среди которых бланки о прохождении наркологического осмотра, психиатрического освидетельствования, прохождения общего медицинского осмотра, личные медицинские книжки, медицинские справки разрешительного характера; пустые бланки свидетельств о регистрации транспортных средств; около 100 номерных справок о прохождении медицинского осмотра с уже проставленными печатями врачей и их подписями около 50 медицинских справок о получении разрешения на объекты разрешительной системы с печатями врачей и их подписями печати и штампы с указанием медицинских учреждений и врачей и тому подобное.

пресс-служба прокуратуры города Киева В Киеве задержали экс-налоговика, подделывавшего документы

Также в ходе обысков изъяты денежные средства в сумме около 20 000 гривен и более 4200 долларов США, расфасованные по отдельным конвертам.

В настоящее время готовятся ходатайство об аресте изъятых вещественных доказательств и назначения по ним судебных экспертиз. Кроме того, в рамках расследования будут установлены лица, на которых оформлялись указанные справки, а также медицинские учреждения, названия которых фигурируют в изъятых документах.

Уголовное производство расследуется по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Следственные действия продолжаются.

Напомним, в конце 2017 года сообщалось, что Украину наводнили фальшивые доллары, уровень подделки которых настолько высок, что их принимают даже банкоматы. Сообщалось, что с июня прошлого года только одна преступная группировка внесла через банковские терминалы в Киеве почти на 82 тыс. долларов.