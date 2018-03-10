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    Алексей Баганец

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Алексей Баганец
    Баганец: правоохранительная система в Украине уничтожена
    12:31 13.11.2017
    5479Криминальные войны в Украине
    Только решительные меры помогут сегодня навести порядок в стране, где царит криминал. Но никто не принимает никаких мер, чтобы исправить ошибки, возникшие в результате реформы МВД. Наоборот, ситуация только усугубляется.
    Алексей Баганец
    Эксперт: криминал расцвел, в полиции некому раскрывать преступления
    11:11 07.11.2017
    1786Криминальные войны в Украине
    Глава МВД выдает желаемое за действительное, пытаясь из последних сил доказать, что так называемая реформа пошла на пользу. Криминальная ситуация в стране не контролируема. Взрывы и расстрелы людей на улицах – реалии сегодняшнего дня.
    Юрий Луценко в Верховной Раде
    Баганец: Луценко-прокурор проиграл Луценко-политику
    08:35 25.05.2017
    1539
    Генеральный прокурор во время своего отчета о проделанной работе в Верховной Раде не раз срывал аплодисменты, вот только прокурор Луценко проиграл политику Луценко, считает экс-замгенпрокурора Алексей Баганец.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Экс-заместителя генпрокурора Украины Баганца осудили в Бельгии - Портнов
    03:42 15.03.2017
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    Как сообщил бывший глава Администрации президента Андрей Портнов, находящийся за пределами Украины, бельгийский суд приговорил Алексей Баганца к тюремному заключению на один месяц и к штрафу в размере 6 тысяч евро.
    Прокуратура Киева
    Сына заместителя генпрокурора подозревают в давлении на правоохранителей
    10:48 24.03.2015
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    Бывшего руководителя одного управлений прокуратуры Киева Виталия Баганца подозревают в давлении на работников правоохранительных органов.
    Генпрокуратура Украины
    Прокурорские войны и крышевание проституции, игорного бизнеса, кумовство
    12:17 22.03.2015
    2482Легализация проституции в Украине
    Скандал на Резницкой набирает оборот. ГПУ, по просьбе нардепа, "наехала" на прокурора Киева Сергея Юлдашева. Сам прокурор считает, что так с ним сводит счеты замгенпрокурора Алексей Баганец за инициирование расследования в отношении его сына.
    Прокурор Киева Сергей Юлдашев
    Уголовное дело за "крышевание" проституции открыто против прокурора Киева
    22:47 18.03.2015
    725Легализация проституции в Украине
    Сам же столичный прокурор сообщил, что открытие уголовного производства против него по решению заместителя генпрокурора Алексея Баганца "стало неожиданностью".
    Генпрокуратура Украины
    ГПУ будет сотрудничать с международными организациями по событиям на Майдане
    17:35 16.06.2014
    88Столкновения на Майдане и в правительственном квартале
    ГПУ готова к сотрудничеству с международными правовыми организациями для установления истины и обеспечения неотвратимости наказания лиц, совершивших преступления против человечности во время проведения в Украине массовых акций протеста.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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