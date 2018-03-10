Только решительные меры помогут сегодня навести порядок в стране, где царит криминал. Но никто не принимает никаких мер, чтобы исправить ошибки, возникшие в результате реформы МВД. Наоборот, ситуация только усугубляется.
Глава МВД выдает желаемое за действительное, пытаясь из последних сил доказать, что так называемая реформа пошла на пользу. Криминальная ситуация в стране не контролируема. Взрывы и расстрелы людей на улицах – реалии сегодняшнего дня.
Генеральный прокурор во время своего отчета о проделанной работе в Верховной Раде не раз срывал аплодисменты, вот только прокурор Луценко проиграл политику Луценко, считает экс-замгенпрокурора Алексей Баганец.
Как сообщил бывший глава Администрации президента Андрей Портнов, находящийся за пределами Украины, бельгийский суд приговорил Алексей Баганца к тюремному заключению на один месяц и к штрафу в размере 6 тысяч евро.
Скандал на Резницкой набирает оборот. ГПУ, по просьбе нардепа, "наехала" на прокурора Киева Сергея Юлдашева. Сам прокурор считает, что так с ним сводит счеты замгенпрокурора Алексей Баганец за инициирование расследования в отношении его сына.
ГПУ готова к сотрудничеству с международными правовыми организациями для установления истины и обеспечения неотвратимости наказания лиц, совершивших преступления против человечности во время проведения в Украине массовых акций протеста.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".