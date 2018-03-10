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    игорный бизнес

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Казино. Архивное фото
    Игорный бизнес в состоянии наполнить страну инвестициями - Сергиенко
    12:10 02.01.2018
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    Цель Координационного совета по социально ответственной легализации казино - выработать общую позицию заинтересованных в игорном бизнесе сторон и вступить в диалог с властью, отметила председатель совета.
    Рулетка в казино. Архивное фото
    Игорный бизнес: разрешить или нет? Опрос экспертов
    12:30 12.10.2017
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    Украине необходимо начать получать налоги или искоренить бизнес в целом, такое мнение выразили эксперты игорной индустрии Ирина Сергиенко и Роман Семенив.
    Людмила Супрун
    Супрун: передел рынка игорного бизнеса затянулся до 2017 года
    05:25 20.03.2017
    297
    Заслуженный экономист Украины Людмила Супрун в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявила, что любой украинец может стать участником игорного бизнеса, не выходя из дома.
    Спецоперация полиции Киева по задержанию налетчиков на игорные заведения
    Спецоперация полиции Киева по задержанию налетчиков на игорные заведения 
    02:05 07.01.2017
    294Взрыв в здании полиции в Ровно
    Во время проведения спецоперации все участники разбойного нападения оказались в руках правоохранителей. Похищенные вещи, топор и другие предметы изъяты. Оружие направлено на проведение экспертного исследования.
    Спецоперация полиции Киева
    Полиция Киева задержала 29 налетчиков на игорные заведения
    01:20 07.01.2017
    357Взрыв в здании полиции в Ровно
    Во время проведения спецоперации все участники разбойного нападения оказались в руках правоохранителей. Похищенные вещи, топор и другие предметы изъяты.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Не только Аваков: если казино открывают, значит это кому-нибудь нужно
    17:07 11.11.2016
    1434Взрыв в здании полиции в Ровно
    Появление в городах казино и "одноруких бандитов" - уже завтрашний день Украины. Лоббировать интересы игорного бизнеса взялся глава МВД Арсен Аваков.
    Генпрокуратура Украины
    Прокурорские войны и крышевание проституции, игорного бизнеса, кумовство
    12:17 22.03.2015
    2482Легализация проституции в Украине
    Скандал на Резницкой набирает оборот. ГПУ, по просьбе нардепа, "наехала" на прокурора Киева Сергея Юлдашева. Сам прокурор считает, что так с ним сводит счеты замгенпрокурора Алексей Баганец за инициирование расследования в отношении его сына.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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