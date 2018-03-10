Цель Координационного совета по социально ответственной легализации казино - выработать общую позицию заинтересованных в игорном бизнесе сторон и вступить в диалог с властью, отметила председатель совета.
Во время проведения спецоперации все участники разбойного нападения оказались в руках правоохранителей. Похищенные вещи, топор и другие предметы изъяты. Оружие направлено на проведение экспертного исследования.
Скандал на Резницкой набирает оборот. ГПУ, по просьбе нардепа, "наехала" на прокурора Киева Сергея Юлдашева. Сам прокурор считает, что так с ним сводит счеты замгенпрокурора Алексей Баганец за инициирование расследования в отношении его сына.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".