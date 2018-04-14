Ночные погромы в Киеве: арестованы 12 человек

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Все 12 задержанных за ночные погромы в Киеве взяты под стражу без права на внесение залога. Прокуратура проверяет их причастность к другим подобным преступлениям.

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 12 мужчинам, которых задержали за совершение разбойных нападений в Дарницком и Днепровском районах города.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в субботу, 14 апреля.

"Все 12 задержанных за ночные погромы в Киеве взяты под стражу без права на внесения залога", – написала она в Facebook.

Задержанным было объявлено о подозрении по статье о разбое (ч.3 ст.187 УК Украины).

Надежда Максимец / Facebook Арестованы 12 человек, громивших игорные заведения

Ранее сообщалось, что в Киеве были задержаны 12 человек по подозрению в серии погромов в развлекательных заведениях в Дарницком и Днепровском районах. В одном из случаев группа лиц, одетых в камуфляжную форму и балаклавы, ворвалась в час ночи в лотерейный пункт на ул. Привокзальной и начала крушить там мебель. После этого, угрожая кассиру автоматами, они похитили 4 тыс. грн и скрылись на автомобиле. Спустя час они вновь совершили нападение, на этот раз на интернет-клуб на ул. Малышко. Разгромив там мебель, они похитили 10 тыс. грн.