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    Ночные погромы в Киеве: арестованы 12 человек

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (370)

    (обновлено: )36421
    Задержанным за ночные погромы в Киеве было объявлено о подозрении по статье о разбое. Прокуратура проверяет их причастность к другим подобным преступлениям.
    В Киеве задержали банду, которая с автоматами громила игорные заведения
    kiev.informator.ua

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Все 12 задержанных за ночные погромы в Киеве взяты под стражу без права на внесение залога. Прокуратура проверяет их причастность к другим подобным преступлениям.

    Полиция Украины
    REUTERS/Gleb Garanich
    Перешли на "темную" сторону. Криминалом занялись настоящие профессионалы

    Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 12 мужчинам, которых задержали за совершение разбойных нападений в Дарницком и Днепровском районах города.

    Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в субботу, 14 апреля.

    "Все 12 задержанных за ночные погромы в Киеве взяты под стражу без права на внесения залога", – написала она в Facebook.

    Задержанным было объявлено о подозрении по статье о разбое (ч.3 ст.187 УК Украины).

    Надежда Максимец / Facebook
    Арестованы 12 человек, громивших игорные заведения

    Ранее сообщалось, что в Киеве были задержаны 12 человек по подозрению в серии погромов в развлекательных заведениях в Дарницком и Днепровском районах. В одном из случаев группа лиц, одетых в камуфляжную форму и балаклавы, ворвалась в час ночи в лотерейный пункт на ул. Привокзальной и начала крушить там мебель. После этого, угрожая кассиру автоматами, они похитили 4 тыс. грн и скрылись на автомобиле.  Спустя час они вновь совершили нападение, на этот раз на интернет-клуб на ул. Малышко. Разгромив там мебель, они похитили 10 тыс. грн.

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