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Сегодня в Украине активно обсуждается вопрос — легализовать или нет проституцию. Парламентарии кивают на опыт европейских стран, где путаны проходят медкомиссию, платят налог и спят с клиентами спокойно. Но так ли все хорошо там, где нас нет?!