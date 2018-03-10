В четверг в Киеве состоялся второй марш сторонников легализации проституции под названием "Стальные яйца украинской политики". Организаторами мероприятия выступили БО "Всеукраинская Лига" Легалайф", "МБФ" Альянс общественного здоровья".
В николаевской школе старшеклассницам раздавали брошюры с правилами поведения для работниц секс-индустрии. Среди советов, как "сохранить жизнь и не только", если твое призвание проституция, - как брать оплату и какие места для "обслуживания" лучше выбирать.
Проститутки Киева уже готовятся к приему гостей Евровидения-2017, и, в отличии от организаторов фестиваля, у них это получается намного лучше. Жрицы любви уже приготовили "гнездышки" для встреч с будущими клиентами.
По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт. В то же время адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают адвокаты, вручение подозрения является незаконным.
В неволе Мариту заставили заниматься проституцией. Из провинции Тукуман преступники отправили ее в провинцию Ла Риоха, а затем перевозили из города в город "при пособничестве чиновников и местной полиции", чтобы замести следы похищенной девушки.
Среди сотен экспертов, активистов, представителей власти и международных организаций, собравшихся на конференцию в Уругвае, были и женщины, которые называют себя "сексуальными работниками" и хотят, чтобы государство называло их так же.
Сегодня в Украине активно обсуждается вопрос — легализовать проституцию или нет. Еще в 2012 году в Киеве появилось движение против секс-туристов: как они боролись против незадачливых ловеласов, смотрите в видео.
Сегодня в Украине активно обсуждается вопрос — легализовать или нет проституцию. Парламентарии кивают на опыт европейских стран, где путаны проходят медкомиссию, платят налог и спят с клиентами спокойно. Но так ли все хорошо там, где нас нет?!
Внеочередное выездное заседание Кабмина прошло в Академии МВД не случайно, на нем рассматривались долгожданные реформы в ведомстве. Члены Кабмина одобрили пакет законов о реформировании правоохранительного органа. Что ждет милицию и граждан?
Скандал на Резницкой набирает оборот. ГПУ, по просьбе нардепа, "наехала" на прокурора Киева Сергея Юлдашева. Сам прокурор считает, что так с ним сводит счеты замгенпрокурора Алексей Баганец за инициирование расследования в отношении его сына.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В четверг в Киеве состоялся второй марш сторонников легализации проституции под названием "Стальные яйца украинской политики". Организаторами мероприятия выступили БО "Всеукраинская Лига" Легалайф", "МБФ" Альянс общественного здоровья".
В четверг в Киеве состоялся второй марш сторонников легализации проституции под названием "Стальные яйца украинской политики". Организаторами мероприятия выступили БО "Всеукраинская Лига" Легалайф", "МБФ" Альянс общественного здоровья".
В четверг в Киеве состоялся второй марш сторонников легализации проституции под названием "Стальные яйца украинской политики". Организаторами мероприятия выступили БО "Всеукраинская Лига" Легалайф", "МБФ" Альянс общественного здоровья".
По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт. В то же время адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают адвокаты, вручение подозрения является незаконным.
Сегодня в Украине активно обсуждается вопрос — легализовать проституцию или нет. Еще в 2012 году в Киеве появилось движение против секс-туристов: как они боролись против незадачливых ловеласов, смотрите в видео.
В четверг в Киеве состоялся второй марш сторонников легализации проституции под названием "Стальные яйца украинской политики". Организаторами мероприятия выступили БО "Всеукраинская Лига" Легалайф", "МБФ" Альянс общественного здоровья".