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    проституция

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Марш работников секс-услуг. Стальные яйца украинской политики
    "Стальные яйца украинской политики". В Украине хотят легализовать проституцию 
    15:34 01.03.2018
    1406
    В четверг в Киеве состоялся второй марш сторонников легализации проституции под названием "Стальные яйца украинской политики". Организаторами мероприятия выступили БО "Всеукраинская Лига" Легалайф", "МБФ" Альянс общественного здоровья".
    26 летняя венесуэльская модель. Архивное фото
    В Мексике жестоко убили модель, у девушки кислотой сожжено лицо
    07:43 01.03.2018
    492
    По предварительным данным, у девушки кислотой было полностью изуродовано лицо. По национальности она была венесуэлкой и работала в сфере эскорт-услуг.
    В школе Николаева раздавали правила поведения для работниц секс-индустрии
    Из Николаева. В школе доброе, разумное, вечное и... проститутки
    12:39 02.11.2017
    2735
    В николаевской школе старшеклассницам раздавали брошюры с правилами поведения для работниц секс-индустрии. Среди советов, как "сохранить жизнь и не только", если твое призвание проституция, - как брать оплату и какие места для "обслуживания" лучше выбирать.
    Эскорт-услуги. Архивное фото
    Спасение утопающих... В Тернополе мать-одиночка организовала секс-бизнес
    16:47 01.11.2017
    1835Днепр, Львов: взрывные события
    Клиентов девушки искали только "на выезд" - в саунах, гостиницах, арендованных квартира. Часть заработанного отдавали администраторам и таксистам.
    Эскорт-услуги. Архивное фото
    Жестко и не без огонька. Будни эскорт-агентств Днепра
    11:14 25.10.2017
    2914Днепр, Львов: взрывные события
    Чаще всего обращаются клиенты, которые брезгуют ходить в бордели, но иногда девушек даже просят сыграть роль невесты для мамы. При этом мужчины зарабатывают в этом бизнесе значительно больше женщин.
    Проституция
    Из Днепра: иностранные "ученые" часто приезжают к местным девушкам
    14:42 17.09.2017
    2463Днепр, Львов: взрывные события
    Как рассказали в полиции, стоимость секс-тура для иностранцев составляла несколько тысяч долларов США и включала преимущественно четыре дня с четверга по воскресенье.
    Девушка в розовых туфлях
    Из полиции в бордель. Проституция затягивает в свои сети бывших силовиков
    16:53 25.08.2017
    3205Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Время от времени полиция лишает девушек легкого поведения заработка, а мужиков - развлечений. Но бизнес процветает, и его даже возглавляют вчерашние силовики.
    Проституция
    Украина: безвиз и проститутки
    18:37 22.07.2017
    9089Европа открывает для украинцев свои границы
    Экономический кризис уже сказывается на сфере интимных услуг. Проститутки стараются избавиться от "крыши" и уехать на заработки в Европу.
    Проституция
    Киев: секс-миссия на старте
    15:28 04.03.2017
    2766
    Проститутки Киева уже готовятся к приему гостей Евровидения-2017, и, в отличии от организаторов фестиваля, у них это получается намного лучше. Жрицы любви уже приготовили "гнездышки" для встреч с будущими клиентами.
    Романа Насирова везут на носилках после вручения ему подозрения
    Фотоитоги 3 марта: Насиров на носилках, глава МВД США на лошади, секс-майдан в Киеве 
    18:15 03.03.2017
    504Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт. В то же время адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают адвокаты, вручение подозрения является незаконным.
    Полиция разоблачила сеть борделей в Киеве и области
    Полиция разоблачила сеть борделей в Киеве и области
    20:36 26.02.2017
    301Взрыв в здании полиции в Ровно
    Месячная выручка группировки достигала более полутора миллиона гривен. Согласно информации, в масштабной спецоперации принимали участие 200 правоохранителей.
    Сусана Тримарко
    Сусана Тримарко: я одиночка в борьбе с сексуальным рабством
    15:51 03.12.2016
    1316
    В неволе Мариту заставили заниматься проституцией. Из провинции Тукуман преступники отправили ее в провинцию Ла Риоха, а затем перевозили из города в город "при пособничестве чиновников и местной полиции", чтобы замести следы похищенной девушки.
    Проституция
    Запрет или легализация проституции. Опыт Южной Америки для Украины
    15:32 29.10.2016
    1862Взрыв в здании полиции в Ровно
    Среди сотен экспертов, активистов, представителей власти и международных организаций, собравшихся на конференцию в Уругвае, были и женщины, которые называют себя "сексуальными работниками" и хотят, чтобы государство называло их так же.
    Митинг в поддержку легализации проституции. Архивное фото
    Порошенко просят легализировать проституцию
    13:11 27.05.2016
    639Легализация проституции в Украине
    Согласно тексту петиции на сайте президента Петра Порошенко, "проституция в Украине, так как и, наверное, в любой другой стране будет "жить", и никуда от этого не деться".
    Сотрудница Киевского СИЗО предоставляла интим-услуги и торговала наркотиками
    Сотрудница Киевского СИЗО предоставляла интим-услуги и торговала наркотиками
    04:29 05.11.2015
    806
    В ходе расследования установлено, что сотрудница СИЗО за денежное вознаграждение предоставляла услуги интимного характера в элитном массажном салоне, сообщила пресс-служба прокуратуры г. Киева.
    Проституция
    Эксперт: закон о легализации проституции - это легальная эксплуатация женщины
    20:01 23.09.2015
    1102Легализация проституции в Украине
    По словам социального психолога Татьяны Белявиной, если легализировать проституцию, то нужно уже тоже самое сделать с наркоманией и коррупцией.
    Украина - не страна секс-туризма. История 2012 года. Видео
    Украина - не страна секс-туризма. История 2012 года 
    18:40 23.09.2015
    3472Легализация проституции в Украине
    Сегодня в Украине активно обсуждается вопрос — легализовать проституцию или нет. Еще в 2012 году в Киеве появилось движение против секс-туристов: как они боролись против незадачливых ловеласов, смотрите в видео.
    Проституция
    Проститутки ЕС: легализация услуг вылезла боком
    16:52 23.09.2015
    7597Легализация проституции в Украине
    Сегодня в Украине активно обсуждается вопрос — легализовать или нет проституцию. Парламентарии кивают на опыт европейских стран, где путаны проходят медкомиссию, платят налог и спят с клиентами спокойно. Но так ли все хорошо там, где нас нет?!
    Яценюк и Аваков на выездном заседании Кабмина
    Кабмин одобрил систему автоштрафов, повышение зарплат для следователей, ликвидацию МРЭО
    16:24 04.04.2015
    1925
    Внеочередное выездное заседание Кабмина прошло в Академии МВД не случайно, на нем рассматривались долгожданные реформы в ведомстве. Члены Кабмина одобрили пакет законов о реформировании правоохранительного органа. Что ждет милицию и граждан?
    Генпрокуратура Украины
    Прокурорские войны и крышевание проституции, игорного бизнеса, кумовство
    12:17 22.03.2015
    2482Легализация проституции в Украине
    Скандал на Резницкой набирает оборот. ГПУ, по просьбе нардепа, "наехала" на прокурора Киева Сергея Юлдашева. Сам прокурор считает, что так с ним сводит счеты замгенпрокурора Алексей Баганец за инициирование расследования в отношении его сына.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Марш работников секс-услуг. Стальные яйца украинской политики
    "Стальные яйца украинской политики". В Украине хотят легализовать проституцию 
    15:34 01.03.2018
    1406
    В четверг в Киеве состоялся второй марш сторонников легализации проституции под названием "Стальные яйца украинской политики". Организаторами мероприятия выступили БО "Всеукраинская Лига" Легалайф", "МБФ" Альянс общественного здоровья".
    26 летняя венесуэльская модель. Архивное фото
    В Мексике жестоко убили модель, у девушки кислотой сожжено лицо
    07:43 01.03.2018
    492
    По предварительным данным, у девушки кислотой было полностью изуродовано лицо. По национальности она была венесуэлкой и работала в сфере эскорт-услуг.
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