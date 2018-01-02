Игорный бизнес в состоянии наполнить страну инвестициями - Сергиенко

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

В Украине начала работать Координационный совет по социально ответственной легализации казино. В его создании были заинтересованы, прежде всего, представители гостиничного, туристического бизнеса и другие представители индустрии развлечений.

Накануне состоялось учредительное заседание Координационного совета по социально ответственной легализации казино. Во время него была избрана председатель нового Координационного совета — Ирина Сергиенко, которая также является президентом Украинской ассоциации игровой индустрии.

Подробнее о том, чем будет заниматься Координационный совет, Ирина Сергиенко рассказала в эфире радиостанции Голос столицы.

С какой целью создали Координационный совет по социально ответственной легализации казино?

— На самом деле необходимость легализировать азартные игры назрела в Украине давно, и я не раз об этом говорила. Тем не менее, для того, чтобы этот процесс сдвинулся с мертвой точки, безусловно, необходимо, чтобы заинтересованные стороны, и речь идет как о власти, о представителях бизнеса, так и о представителях общественности, объединили усилия и вступили некий диалог. В принципе, и с этой целью Координационный совет по ответственной легализации казино и был создан. Инициатива принадлежит, как вы правильно сказали, представителям отельного и туристического бизнеса, а также нескольким иностранным операторам, которые заинтересованы работать в Украине. И цель на самом деле заключается в том, чтобы объединить усилия, направленные на формирование общей позиции бизнеса, операторов, общества и вступить с этой общей позицией в публичный и прозрачный диалог с властью.

Насколько сейчас предложения разнятся?

— Я была приглашена руководителем именно с той целью, чтобы выступить неким медиатором, экспертом в этом процессе, и дабы никто из представителей не доминировал в этом диалоге и не навязывал свои правила. То есть исходя из тех переговоров, которые ведутся между представителями, создается достаточно позитивное впечатление о том, что есть конструктивное понимание, что необходим определенный компромисс и общая позиция. И такая позиция вырабатывается. Мне кажется, что в ближайшее время она будет озвучена.

Какие условия нужны, чтобы игорный бизнес в Украине был легальным и социально-ответственным?

— Когда мы говорим о социальной ответственности бизнеса, в том числе казино, нужно говорить о нескольких аспектах. Первое — это все-таки бизнес, сопряженный с некими социальными рисками, которым подвержены, как несовершеннолетние люди, так и люди, которые склонны к лудомании, то есть уязвимые к игре. Соответственно, ответственная легализация предполагает, что законом будут наложены некие ограничения достаточно суровые. И операторы со своей стороны должны их принять относительно доступа к играм, доступа в заведения, относительно рекламы таких мест, относительно мест их расположения, и требований к ним. Второй аспект, который нужно учесть — это вопрос прозрачной деятельности, потому что на самом деле в глобальном смысле все равно социальный эффект, в том числе эффект, который получит государственный бюджет в результате легализации. Соответственно, легализация должна осуществиться на таких условиях, чтобы бюджет в итоге получил эти деньги, а государство смогло контролировать эту деятельность. И третий аспект — это, почему мы говорим о гостиничном бизнесе, о туризме, на самом деле легальное казино может привлечь дополнительные инвестиции в страну, в том числе в отельный и туристический бизнес. Если правильно легализировать, на самом деле в казино смогут попасть только обеспеченные люди.

То есть игорные заведения будут размещаться в рамках большого отельного бизнеса?

— Да. Это как опция, это могут быть отели 5 звезд. Это может быть отдельно стоящее здание, скажем, какие-то игорные зоны загородные. Но в любом случае, это не должны быть легкодоступные объекты, куда по дороге домой можно заглянуть.

Можно ли говорить о легализации игорного бизнеса с точки зрения налогообложения, прозрачности финансов, которые проходят через подобные структуры?

— На самом деле есть международный опыт, и он очень разный. Вплоть до того, что в Беларуси каждый стол подключен к некому единому серверу. Это не оптимальный вариант, по моему мнению, как эксперта, но, тем не менее. То есть технологический прогресс двигается вперед, и все возможно. В нашем случае, возможно, как эксперту, мне кажется, что на какой-то промежуточный период мы будем рекомендовать операторам некую фиксированную величину, когда государственный бюджет должен понимать четко, что он получит в итоге в виде лицензионных платежей, и за каждую единицу игрового оборудования. Возможно, стоит учесть также интересы местных бюджетов.

Подпадает ли под это регулирование игорный онлайн-бизнес?

— Этот вопрос находится в процессе обсуждения на данный момент. Сейчас есть понимание, что нужно с чего-то начинать, что нужно сдвинуть этот процесс с мертвой точки. Сейчас есть несколько заинтересованных сторон, которые открыты для взаимодействия со всеми другими заинтересованными лицами. И, в принципе, когда мы поймем, что сформировался некий костяк, то есть участники процесса, тогда можно будет говорить об окончательной позиции. В том числе ставить вопрос о том, будет ли в рамках деятельности этого Координационного совета подниматься вопрос легализации онлайн-игры или нет. Хотя, безусловно, мое мнение, как эксперта, онлайн-игра есть, она не облагается налогом, не контролируется, деньги уходят из страны. И понятное дело, это нужно урегулировать тоже.

Есть по этому поводу определенный фидбек от власти?

— Мы все-таки находимся на самом старте своей деятельности, поэтому пока рано говорить о фидбеке. Необходимо объединить усилия, сформировать некую позицию, и потом вступать в диалог с государством. Я думаю, что уже на это потребуется некоторое время. Да, возможно, уже в конце января вы увидите определенные результаты работы совета.

Какие основные аргументы за легализацию игорного бизнеса перед властью?

— Главный аргумент, что, да, этот бизнес сопряжен с социальными рисками, но бои без правил всегда более опасны, чем любой вид единоборств, который подчиняется правилам. Точно так же игорный бизнес, который будет подчинятся строгим правилам и контролироваться государством, в любом случае будет для общества менее напряженным и менее опасным видом бизнеса, чем бизнес, который сейчас де-факто существует, работает, никем не контролируется, и питает коррупционную систему.

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