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    уголовные дела

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Тюрьма. Архивное фото
    Следствие по-новому: преступники аплодируют стоя
    11:34 05.03.2018
    4076
    Национальная полиция забила тревогу: депутаты перестарались в желании закрыть уголовные дела против себя или своих друзей-соратников. С 15 марта следователи должны закрыть 700-800 тысяч дел по кражам, взяткам и экономическим преступлениям.
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Реакция Запада на Луценко может быть достаточно негативная — Разумков
    11:54 14.12.2017
    623Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Эксперт отметил, что дело Саакашвили может поставить крест на карьере Луценко, если доказательная база будет недостаточна для суда.
    В Киеве появились антипольские надписи
    Полиция завела дело из-за свастики на доме с изображением папы Римского
    12:10 15.10.2017
    259
    Сведения о повреждении краской дома с изображением папы Римского Иоанна Павла II внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части первой статьи 161 Уголовного кодекса Украины.
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Хроника 27 апреля: дело о госизмене Геращенко, скандал с переименованием улиц в Одессе
    09:15 28.04.2017
    1838На металлолом. Украина против советских памятников.
    Накануне прокуратура Одессы возбудила дело против решения горсовета о переименовании городских улиц, в Киеве состоялось шествие за трудовые права и достойную работу, а Институт нацпамяти приостановил легализацию польских памятников.
    Олег Ляшко. Архивное фото
    Ляшко назвал дело против себя "политическим заказом"
    18:32 24.04.2017
    361
    По словам лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, на руководителя САП Назара Холодницкого имеет прямое влияние президент Петр Порошенко, как и на генпрокурора Луценко, который в январе также возбудил против него уголовное дело.
    Беспорядки в Киргизии
    По фактам массовых беспорядков в Бишкеке возбуждено уголовное дело
    18:14 25.03.2017
    328Массовые беспорядки и разгон митинга в Бишкеке
    Во время пресечения действий митингующих никто серьезно не пострадал. Согласно информации, несколько человек получили легкие травмы, в том числе сотрудники милиции.
    Бывший мэр Ужгорода Сергей Ратушняк
    СБУ завела дело на экс-мэра Ужгорода за пренебрежение к украинскому языку
    19:02 17.03.2017
    96375% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Бывшему мэру инкриминируют статьи "публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий."
    Блокада в Конотопе
    По факту блокирования ж/д сообщения в Конотопе открыто уголовное дело - НПУ
    20:31 05.03.2017
    377Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Как сообщается, народные депутаты Украины вместе со своими сторонниками устроили протестную акцию в Конотопе и остановили два украинских грузовых состава.
    Столкновения под посольством РФ в Киеве
    Из-за потасовок у посольства РФ в Киеве открыли два уголовных дела - НПУ
    22:26 18.09.2016
    509Выборы в Госдуму РФ. Столкновения в Украине
    Согласно информации, было составлено два административных протокола по статье 185 и статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Начато два уголовных производства по статье 296 Уголовного кодекса Украины.
    Служба Безопасности Украины
    СБУ: на замначальника погранзаставы открыли дело за сбыт наркотиков
    17:06 27.08.2016
    174Криминализация украинского общества.
    За пакет "амфетамина" весом два грамма наркоделец получал тысячу гривен. Во время обысков оперативники СБУ изъяли семь свертков с "амфетамином", тридцать пять тысяч гривен, боевую гранату Ф-1 и травматический пистолет "Макаров" без документов.
    Владимир Слепцов
    Прокуратура завела дело на мэра Торецка по статье о терроризме
    13:48 17.08.2016
    213АТО: в предчувствии военного положения.
    Слепцова подозревают в участии в подготовке референдума об объявлении самостоятельности ДНР в мае 2014 года. Готовится ходатайство в суд об избрании чиновнику меры пресечения в виде содержания под стражей.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    В ГПУ опровергают информацию об открытии уголовного дела в отношении Шустера
    22:04 16.01.2016
    277
    Как сообщил помощник генерального прокурора Украины Владислав Куценко, речь идет о фактовом уголовном производстве - не в отношении какого-то лица, а фактовое производство, которое открыто по результатам налоговой проверки.
    Работа украинских полицейских. Архивное фото
    Одесская полиция возбудила дело об угрозе журналисту местного телеканала
    15:09 16.01.2016
    129
    Согласно информации, начато уголовное производство по статье "угроза или насилие в отношении журналиста". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД: уголовное дело в РФ в отношении украинца Литвинова сфабриковано
    22:46 26.12.2015
    157
    Как отметила официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца, дело Сергея Литвинова является политмотивированным, обвинения сфабрикованы.
    Петр Порошенко
    Эксперт сказал, кому выгодно дело НАБУ против депутатов "Народного фронта"
    20:08 20.12.2015
    232
    Согласно информации политолога Алексея Якубина, Пашинский и его группа в контексте "Народного фронта" — это люди, которые часто ведут антипрезидентскую политику.
    Служба Безопасности Украины
    СБУ обнародовала уголовные дела, заведенные на украинцев во время Голодомора
    11:08 28.11.2015
    8417
    Документы обнародованы из архивных уголовных дел, хранящихся в подразделениях региональных органов СБУ. Все материалы в установленном порядке будут переданы в Институт национальной памяти.
    Старт набора в патрульную полицию Северодонецка
    Полиция за первый день работы зарегистрировала более 400 уголовных дел - МВД
    17:45 07.11.2015
    568Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Согласно информации, до конца 2016 года все внешние атрибуты (эмблемы, логотипы, удостоверения, печати, форменная одежда) старой милиции и МВД являются законными.
    Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
    Милиция открыла уголовное дело по факту пожара в Чернобыле
    12:58 29.04.2015
    259Пожар в Чернобыльской зоне
    Как сообщается, уголовное производство открыли по части первой статьи 245 Уголовного кодекса Украины - "уничтожение или повреждение объектов растительного мира".
    Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук перед началом переговоров контактной группы по Украине в Минске
    Медведчук: Киеву нужно прекратить уголовные дела против пленных
    21:59 21.02.2015
    1203Украина: между миром и войной
    Как отметил представитель Киева Виктор Медведчук, "те, кто сегодня освобождены, прошли процессуальное очищение. Чтобы провести обмен, надо было прекращать уголовные дела".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Тюрьма. Архивное фото
    Следствие по-новому: преступники аплодируют стоя
    11:34 05.03.2018
    4076
    Национальная полиция забила тревогу: депутаты перестарались в желании закрыть уголовные дела против себя или своих друзей-соратников. С 15 марта следователи должны закрыть 700-800 тысяч дел по кражам, взяткам и экономическим преступлениям.
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