Национальная полиция забила тревогу: депутаты перестарались в желании закрыть уголовные дела против себя или своих друзей-соратников. С 15 марта следователи должны закрыть 700-800 тысяч дел по кражам, взяткам и экономическим преступлениям.
Накануне прокуратура Одессы возбудила дело против решения горсовета о переименовании городских улиц, в Киеве состоялось шествие за трудовые права и достойную работу, а Институт нацпамяти приостановил легализацию польских памятников.
По словам лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, на руководителя САП Назара Холодницкого имеет прямое влияние президент Петр Порошенко, как и на генпрокурора Луценко, который в январе также возбудил против него уголовное дело.
Бывшему мэру инкриминируют статьи "публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий."
Согласно информации, было составлено два административных протокола по статье 185 и статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Начато два уголовных производства по статье 296 Уголовного кодекса Украины.
За пакет "амфетамина" весом два грамма наркоделец получал тысячу гривен. Во время обысков оперативники СБУ изъяли семь свертков с "амфетамином", тридцать пять тысяч гривен, боевую гранату Ф-1 и травматический пистолет "Макаров" без документов.
Слепцова подозревают в участии в подготовке референдума об объявлении самостоятельности ДНР в мае 2014 года. Готовится ходатайство в суд об избрании чиновнику меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщил помощник генерального прокурора Украины Владислав Куценко, речь идет о фактовом уголовном производстве - не в отношении какого-то лица, а фактовое производство, которое открыто по результатам налоговой проверки.
Согласно информации, начато уголовное производство по статье "угроза или насилие в отношении журналиста". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Национальная полиция забила тревогу: депутаты перестарались в желании закрыть уголовные дела против себя или своих друзей-соратников. С 15 марта следователи должны закрыть 700-800 тысяч дел по кражам, взяткам и экономическим преступлениям.