Под офисом ZIK пройдет акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко

Фото ZIK

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В Киеве 24 января пройдет акция протеста под офисом телеканала ZIK, анонсировал волонтер "Миротворца" Мирослав Олешко.

По его словам, цель протеста — добиться увольнения журналиста Натальи Влащенко и извинений от телеканала за интервью с бывшим заместителем главы Администрации президента Андреем Портновым.

"В четвертую годовщину убийства Нигояна, Героя Небесной Сотни, телеканал ЗИК в программе генпродюсера телеканала Натальи Влащенко показывает интервью с одним из главных виновников расстрела майдановцев — Андреем Портновым, который 4 года назад 22 января 2014 занимал должность советника Виктора Януковича и первого заместителя Главы администрации президента Януковича", — написал Олешко на странице мероприятия в Facebook.

Он выложил фотографию переговоров в Администрации президента Украины в 2014 году между Виктором Януковичем и лидерами тогдашней оппозиции.

"Мы не должны допустить подобное снова! Наталья Влащенко должна быть уволена с телеканала ЗИК, а телеканал принести извинения украинскому народу! В противном случае телеканал должен быть закрыт! Акция 24 января у Октябрьского дворца, где находится офис телеканала, рядом с аллеей Небесной Сотни!" — призывает Олешко.

Напомним, что, выступая в эфире ZIKа, Портнов заявил, что "действующего президента осталось терпеть меньше года, до начала избирательной кампании". После этого студию телеканала покинул депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник.

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Позднее спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко опубликовал критический пост в адрес телеканала, назвав его политику реакцией владельца на возбужденное уголовное дело.