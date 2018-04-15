Липовый диплом. Топ-чиновники не брезгуют фальшивым образованием

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Страсти по диплому Гройсмана

Топ-чиновники и народные избранники регулярно попадают в скандалы с фальшивыми дипломами. Один из последних — с образованием премьер-министра Владимира Гройсмана. История с "липовым" дипломом из Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП), где Гройсман учился с 2000 по 2003 год и получил диплом бакалавра и специалиста по специальности "Правоведение", вспыхнула еще в минувшем году. Так, Генеральная прокуратура в октябре открыла уголовное производство о подделке диплома о высшем образовании по обращению внефракционного депутата Виталия Куприя. Он заявил, что Гройсман слишком быстро получил диплом, не проучившись даже 5 предусмотренных в то время законом лет.

В итоге, в минувшем месяце Печерский суд Киева обязал МАУП предоставить материалы студенческого дела следователям. Суд согласился с прокуратурой в необходимости предоставления доступа для "полного и беспристрастного расследования уголовного производства, установления фактических обстоятельств совершения уголовного преступления, а также объективных и фактических данных, свидетельствующих о подделке документов об образовании".

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Впрочем, в деле с дипломом Гройсмана есть политическая составляющая. Как считает юрист Андрей Портнов, расследование по премьерскому диплому ведется с подачи президента Петра Порошенко.

"С этим ходатайством в суд пришло не какое-нибудь, самому себе подчиняющееся НАБУ, а Главное следственное управление Генеральной прокуратуры, находящееся в прямом влиянии Порошенко и непосредственном подчинении Генерального прокурора. Да и почерк президентский — копаться в мелочах двадцатилетней давности", — отметил Портнов на своей странице в Facebook.

ТОП скандальных дипломов

По подсчетам специалистов по вопросам образования, каждый 10 народный избранник в стране имеет фальшивый диплом, поэтому не удивительно, что скандалы с липовым образованием в стране — не редкость. Фигурируют в таких скандалах чиновники практически всех рангов, ранее в них попадали и ближайший соратник экс-президента Виктора Ющенко Роман Зварич, и экс-заместитель председателя СБУ Андрей Кислинский, и экс-министр транспорта и связи Николай Рудьковский.

Наряду с этим, со сменой власти поддельные документы об образовании чиновников никуда не делись. В минувшем году журналисты нашли фальшивый диплом у Романа Насирова, ранее возглавлявшего Государственную фискальную службу. СМИ сообщали, что Насирова поддельный диплом об окончании престижного Университета Восточного Лондона. Однако на запрос журналистов в учреждении ответили, что студента Насирова в реестре вуза нет.

В свое время в скандал с дипломом попал и экс-глава Администрации президента Борис Ложкин. В частности, в официальной биографии он указал, что учился в Институте гуманизации и развития в США и окончил его в 1992 году по специальности "менеджер высшего звена управления". Журналисты выяснили, что такого вуза в США нет, а диплом Бориса Ложкина на самом деле выданный частным учебным заведением в Сумах, которое не имеет никаких лицензий на образовательную деятельность от Минобразования Украины. У Ложкина есть диплом учителя русского языка и литературы Харьковского государственного педагогического института.

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Широкий общественный резонанс в прошлом году также вызвала ситуация с заместителем городского головы Киева – руководителем аппарата Киевской горгосадминистрации (КГГА) Владимиром Бондаренко. Журналисты выяснили, что он получил степень специалиста в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко на основании фальшивого диплома бакалавра Львовского национального университета (ЛНУ) имени Ивана Франко.

В результате следственный отдел Главного управления Нацполиции в Киеве завел в отношении Бондаренко дело по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 (подделка документов). Бондаренко со своей должности до завершения расследования был отстранен, а позднее и уволен. Но оскандалившийся чиновник отделался лишь испугом — Шевченковский райсуд Киева освободил Бондаренко от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

До Бондаренко в дипломный скандал попал нардеп Борислав Береза. Следователи Генпрокуратуры посчитали, что он принес в Верховную Раду копию поддельного диплома с отличием об окончании Киевского национального экономического университета (КНЭУ). Правоохранители заявляли, что по данным КНЭУ, Береза не значится среди выпускников данного заведения. Впоследствии это дело заглохло.

Несколько лет назад в подделке диплома заподозрили и нардепа "Оппозиционного блока" Наталью Королевскую. В МВД проверяли два факта: подделку академической справки и диплома об образовании. Справка свидетельствовала о том, что Королевская якобы училась в Международном институте управления, бизнеса и права. Благодаря этому документу она была переведена на второй курс университета имени Владимира Даля. Следствие установило, что лицензии на образовательную деятельность у этого института не было. Это подтвердило Министерство образования и науки Украины. Впрочем, управление МВД впоследствии закрыло это уголовное производство якобы в связи "с отсутствием состава преступления".

По данным материалов открытых источников интернет