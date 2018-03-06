"Прикрутил"? Получи холодные батареи

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Алчевск, Харьков… кто дальше?

Власти оказались не подготовлены к испытанию холодом. Сильные морозы, ударившие в конце февраля, чуть было не целиком разрушили систему теплоснабжения.

По всем регионам наблюдались прорывы на теплотрассах, а в Харькове они привели к полноценной катастрофе. Без отопления в лютый мороз остались жители двух районов. Несмотря на то, что чиновники отрапортовали о восстановления теплоснабжения, переведя его на параллельную линию, местные жители продолжают жаловаться на холодные батареи. Всего без тепла 24 февраля остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 медучреждения, в том числе четыре стационара.

"Аварийные бригады работают в очень тяжелых условиях. Вот уже которые сутки в режиме нон-стоп.

О причинах ремонтники в один голос говорят: "Так а чего хотеть, если трубами никто не занимается уже столько лет… что тут можно сделать??? О чем можно говорить, если даже запчасти на технику в аварийных бригадах тепловых сетей сотрудникам иногда приходится покупать за свой счет??? А сама техника свое уже давным-давно отжила, так же как и трубы…

К сожалению, всех этих проблем в харьковском горсовете не видят.

Игорь Терехов рассказывает Геннадию Кернесу, что всё под контролем, а все проблемы — это происки коварных врагов, советских труб и лютых морозов.

Мэру легче верить во "все хорошо прекрасная маркиза", чем осознать реальное наличие проблемы.

В результате, жители города стали заложниками самоустранения городской власти от решения проблем.

Если сейчас не сделать выводы — все может закончиться очень печально. Уже в следующем году… но потом может оказаться уже слишком поздно. Ау!!! Очнитесь! Все НЕ ПОД КОНТРОЛЕМ!!! Харьковчане не должны быть заложниками халатности и бездействия чиновников!!!", — написал на своей странице в Facebook депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.

По словам депутата, аварийные бригады работали в режиме нон-стоп, однако долгое время не могли устранить аварию, поскольку утром трубы прорывало после ремонта.

"Надо сказать спасибо природе, господу, что у нас зима была такая тёплая. А если бы такие морозы начались с ноября, то всю зиму была бы такая ж**а… Вся теплосеть прогнившая, а у нас всё зашибись… Всё тарифы к европейским подтягиваем, а качество услуг, так у нас всё "классно", — отписалась на странице депутата его подписчица, харьковчанка Ирина Батиевская.

Провал жилищно-коммунальной реформы

В свою очередь председатель Жилищного союза Украины Александр Скубченко в телеэфире заявил, что усредненные оценки по износу теплотрассы составляет около 70%, это сотни тысяч километров труб, подготовительные работы к отопительному сезону заключаются только в том, что они проверили давление, прокачали воду в трубах, но никто не застрахован, рванут или нет они в морозы.

"Повторится второй Алчевск, но где мы не знаем, не застрахован никто… В тарифах вообще не заложено ни одной копейки капитальных инвестиций. После 2014 года у нас нет госпрограммы реформирования ЖКХ. Последняя была в 2009-2014 годы. Там хотя было написано что делать, там были какие то маркеры и все остальное. Да она не финансировалась в полном объеме, можно сказать, финансировались копейки из того, что запланировано. А сегодня даже такой программы нет. А города сами по себе не справются с такой проблемой. Должна быть комплексная программа государства. Но государству сейчас не до этого", — говорит Скубченко.

По его словам, на модернизацию инфраструктуры ЖКХ необходимо потратить 2-3 триллиона гривен. При этом, государство выделяет на поддержку термомодернизации ("теплые" кредиты и Фонд энергоэффективности) всего 800 млн грн. При этом замена сетей только одной "хрущевки" стоит 5 млн. грн.

"Это вся собственность коммунальная, это собственность общин, но у нее денег нет. Создайте для них условия. Государство должно создать для них условия и не мешать. Города сами найдут инвесторов, они сами пропишут себе программы. Вы просто дайте с бюджета свою долю, помогите и не мешайте", — заявил эксперт.

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Повышение в 5-6 раз тарифов на ЖКХ ни привели ни к снижению коррупции, ни к снижению энергозависимости от других стран, ни к модернизации тепловых и энергетических сетей. Все деньги направляются монополисту — НАК "Нафтогаз Украины", тогда как ни у местных властей, ни у населения не осталось денег на ремонт коммунальной инфраструктуры.

В то же время, в рамках так называемой децентрализации Киев переложил на плечи местной власти содержание большей части тепловых и энергетических сетей, а те в свою очередь, пытаются переложить эти расходы на плечи ЖЭКов и населения (навязывая ОСББ).

Чиновники все "прикручивают"

Война НАК "Нафтогаз Украины" с "Газпромом" поставила под вопрос прохождение следующего отопительного сезона. По словам главы украинского МИДа Павла Климкина, российский "Газпром" снизил давление подачи газа на входе в украинскую газотранспортную систему (ГТС) почти на 20%.

Это стало поводом для отмены занятий в детских садах и школах, а также распиаренной акции "Прикрути", суть которой сводилось к тому, чтобы население снижало температуру в своих домах и квартирах. Акция закончилась пшиком. Во-первых, такую возможность имеют далеко не все, во-вторых, снижать температуру в своих домах ради пиара украинских чиновников, как говорится, нема дурных. Здоровье своих близких дороже.

"Те кто заявляли о том, что все должны прикрутить, они не до конца понимают, что там кто-то должен прикрутить. Потому что в многоквартирных домах очень сложно рассчитать потребление. Самая большая беда операции "прикрути", о чем не понимает ни Гройсман, ни Коболев, это то, что сейчас у народа может возникнуть очень привлекательный лозунг — отречься от центрального отопления вообще. Сейчас там наверху говорят, что ситуацию разрулили.

Но что это за катастрофа, которую за полдня решили? Это была просто примитивная недальновидность, внештатная ситуация, которая ранее решалась на уровне максимум первого вице-премьера по энергетике.

Следующую проблему, которую они придумают, вероятно будет паводок. Возможно, будут принуждать народ скидываться на лодки. Что касается аварийности, то ситуация будет ухудшаться, и скачки температур только будут этому содействовать. У нас не ремонтируются теплосети, поэтому аварии будут расти. Только в Киеве в этом отопительном сезоне произошло 25 аварий", — заявил в комментарии РИА Новости Украина экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко.

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Долгое время чиновников спасали теплые зимы. Однако стоило только ударить серьезным морозам, как стали массово прорывать теплотрассы. Украинская власть стала запугивать население угрозой массового вымерзания по вине "агрессора". Оказалось, что последние 3-4 года чиновники просто морочили людям головы, выбивая из народа сумасшедшие тарифы на коммуналку, которые якобы шли на "энергоэффективность" и "энергонезависимость".