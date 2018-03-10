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    Игорь Черкашин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Гривны
    "Международный аудит" тарифов ЖКХ - ширма для миллиардной коррупции
    10:55 02.07.2015
    1025Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Заказанный Украиной аудит газового монополиста НАК "Нафтогаза" с привлечением ведущих мировых компаний обещал стать реальным прорывом для страны, а на деле оказался прикрытием для коррупционных схем и удобной отговоркой для самого "Нафтогаза".
    Вентиль задвижки газовой линии. Архивное фото
    Кабмин непонятно для чего даст "Нафтогазу" 24 млрд грн – Черкашин
    16:12 01.07.2015
    347Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Эксперт в энергетической сфере Игорь Черкашин уверен, что стране необходимо заниматься энергоэффективностью, а не вкачивать огромные деньги в «Нафтогаз» по откровенно коррупционным схемам.
    Пресс-центр
    "Международный аудит" тарифов: стоила ли овчинка выделки? - пресс-конференция
    12:00 01.07.2015
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    В среду, 1 июля, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Институтская, 28-А) состоится пресс-конференция на тему "Международный аудит" тарифов: стоила ли овчинка выделки?"
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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