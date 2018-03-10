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    Дмитрий Белоцерковец

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 34
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    Бутылки пива. Архивное фото
    Финальное решение. Вступил в силу запрет на продажу алкоголя в МАФах Киева
    10:26 20.10.2017
    126
    С четверга вступило в действие "финальное решение" Киевского городского совета, которое окончательно и бесповоротно ограничивает продажу алкоголя в МАФах столицы, сообщает Дмитрий Белоцерковец.
    Митинг с требованием отменить запрет алкоголя в МАФах
    Суд отменил запрет на продажу алкоголя в киевских МАФах
    14:49 29.11.2016
    431
    Как сообщил народный депутат, советник мэра по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец, городские власти не допустят возвращение продажи алкоголя в киосках.
    Демонтаж надстройки на Доме профсоюзов в Киеве
    В Киеве начали сносить надстройку на Доме профсоюзов
    11:10 23.11.2016
    238
    Cоветник мэра столицы по вопросам благоустройства, нардеп от БПП Дмитрий Белоцерковец сообщил, что в настоящее время "устанавливаются поперечные балки, после чего будет произведена порезка бетонных перекрытий".
    Киевская городская государственная администрация
    Скандальный киевский застройщик Войцеховский сбежал в РФ - нардеп
    10:48 15.08.2016
    337
    Как заявил нардеп и советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец, "Войцеховский оставил за собой как минимум 40 незаконных недостроев за период 2009-2014 года".
    Дмитрий Белоцерковец
    В БПП обещают демонтировать незаконный МАФ Roshen в Киеве
    21:42 27.06.2016
    494Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Как заявил советник столичного мэра и нардеп от БПП Дмитрий Белоцерковец, МАФ Roshen возле метро "Святошин" не успели демонтировать, потому что началось противостояние с владельцами других киосков.
    Демонтаж МАФов в Киеве
    Депутат о "музее оккупации", борьбе с МАФами и Евровидении в Киеве
    12:09 07.06.2016
    361
    Народный депутат от БПП, советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец подробно пояснил, каким образом власти планируют окончательно искоренить МАФы и решить проблему с "наливайками".
    Здание Киевского городского совета и Киевской горгосадминистрации
    В мэрии уточнили, сколько "советских памятников" осталось в Киеве
    01:59 24.05.2016
    162На металлолом. Украина против советских памятников.
    Как сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец, среди пяти объектов, подлежащих "декоммунизации", оказался и монумент "Родина-мать", который, по его словам, находится на балансе Минкульта.
    В Луганской области продолжается процесс декоммунизации
    Историю нужно знать, а не декоммунизировать – эксперт
    10:48 23.05.2016
    1987На металлолом. Украина против советских памятников.
    Для многих людей деятели советской эпохи являются героями, поэтому они никогда не согласятся с декоммунизацией, считает эксперт Владимир Тилищак.
    Демонтаж памятника Ленину
    Демонтированные советские памятники из Киева свезут в аэропорт "Жуляны"
    12:01 22.05.2016
    570На металлолом. Украина против советских памятников.
    Как написал советник городского председателя в Киевском городском совете Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook, мэром Киева было дано распоряжение определить временным местом хранения одну из открытых площадок в аэропорту Жуляны.
    Здание Киевского городского совета и Киевской горгосадминистрации
    Коррупция в "Киевблагоустройстве" была, есть и будет. Как и борьба с ней
    18:19 21.05.2016
    214
    СБУ провела обыск на коммунальном предприятии "Киевблагоустройство". Событие комментируют советник мэра Киева по вопросам благоустройств, нардеп Дмитрий Белоцерковец и председатель общественной организации "Гражданский корпус" Роман Солодкий.
    Дмитрий Белоцерковец
    Нардеп от БПП заявил, что ему поступают угрозы от экс-"регионала"
    00:16 27.04.2016
    154
    По словам Дмитрия Белоцерковца, бывший нардеп от Партии регионов Владимир Медяник угрожает ему в связи со сносом летней площадки ресторана в центре Киева.
    Протест МАФовиков под стенами КГГА
    Протесты у Киевсовета: рынок алкоголя делят между олигархами – активистка
    17:17 21.04.2016
    502Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    Активистка Алена Васюк и народный депутат Дмитрий Белоцерковец прокомментировали штурм здания Киесовета предпринимателями, а спецкор Голоса Столицы Александр Ивасивка сообщил о последних новостях с места событий.
    Протест МАФовиков и Правого сектора под стенами КГГА
    Штурм КГГА и перекрытие Крещатика под флагами "Правого сектора" 
    13:00 21.04.2016
    1035Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    Участники акции протеста в защиту МАФов (малые архитектурные формы) и киосков, а также представители "Правого сектора" прорвались в здание Киевской горгосадминистрации (КГГА) и перекрыли движение на Крещатике.
    Перекрытие движения на Крещатике защитниками МАФов
    Защитники МАФов прорвались в КГГА и перекрыли Крещатик
    12:31 21.04.2016
    2562Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    По словам народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрия Белоцерковца, протестующие дошли до третьего этажа администрации, после чего их оттеснили.
    Митинг под КГГА. Видео
    Митинг предпринимателей в центре Киева под "знаменами" ПС 
    12:30 21.04.2016
    1004Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    Предприниматели требуют привести в порядок механизм выдачи договоров аренды, а также прекращения незаконного, с точки зрения митингующих, демонтажа МАФов (малые архитектурные формы).
    Протест МАФовиков под стенами КГГА
    Защитники МАФов с флагами "Правого сектора" пришли под КГГА
    12:15 21.04.2016
    202Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    По словам народного депутата от пропрезидентской фракции Дмитрия Белоцерковца, акцию "проплатили псевдо "Правому сектору", чтобы заручиться их поддержкой и поднять хоть какие-то флаги".
    Снос киосков в Гидропарке в Киеве
    Владельцы МАФов и киосков в столице планируют захват КГГА - нардеп
    11:57 20.04.2016
    369Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрий Белоцерковец уточнил, что на вчерашнем собрании владельцы киосков приняли решение о захвате здании администрации.
    Демонтаж МАФов в Киеве. Архивное фото
    Освободите место. В Гидропарке демонтируют МАФы
    11:07 19.04.2016
    543Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    В течение двух дней все незаконные МАФы в Гидропарке будут демонтированы. После этого настанет черед капитальных объектов. Об этом сообщил советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.
    Снос киосков в Гидропарке в Киеве
    В киевском Гидропарке массово сносят киоски
    11:26 18.04.2016
    240
    Экс-глава департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Киевской горгосадминистрации Дмитрий Белоцерковец также опубликовал фотографии результатов работы коммунальщиков.
    Дмитрия Белоцерковца облили марганцовкой
    Нардепа, который зашел в Раду вместо Фирсова, облили марганцовкой
    22:09 08.04.2016
    155
    Белоцерковец ранее возглавлял департамент городского благоустройства и сохранения природной среды Киевской горгосадминистрации, которая ведет борьбу с незаконными киосками в столице.
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