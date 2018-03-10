Cоветник мэра столицы по вопросам благоустройства, нардеп от БПП Дмитрий Белоцерковец сообщил, что в настоящее время "устанавливаются поперечные балки, после чего будет произведена порезка бетонных перекрытий".
Народный депутат от БПП, советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец подробно пояснил, каким образом власти планируют окончательно искоренить МАФы и решить проблему с "наливайками".
Как написал советник городского председателя в Киевском городском совете Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook, мэром Киева было дано распоряжение определить временным местом хранения одну из открытых площадок в аэропорту Жуляны.
СБУ провела обыск на коммунальном предприятии "Киевблагоустройство". Событие комментируют советник мэра Киева по вопросам благоустройств, нардеп Дмитрий Белоцерковец и председатель общественной организации "Гражданский корпус" Роман Солодкий.
Активистка Алена Васюк и народный депутат Дмитрий Белоцерковец прокомментировали штурм здания Киесовета предпринимателями, а спецкор Голоса Столицы Александр Ивасивка сообщил о последних новостях с места событий.
Участники акции протеста в защиту МАФов (малые архитектурные формы) и киосков, а также представители "Правого сектора" прорвались в здание Киевской горгосадминистрации (КГГА) и перекрыли движение на Крещатике.
В течение двух дней все незаконные МАФы в Гидропарке будут демонтированы. После этого настанет черед капитальных объектов. Об этом сообщил советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".