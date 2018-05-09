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    В Госдепе уточнили, чего США ожидают от нового премьера Армении

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    Соединенные Штаты поздравляют Никола Пашиняна в качестве нового премьер-министра Армении и рассчитывают на тесную работу с новым правительством и с народом Армении, заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.
    Никол Пашиняна. Архивное фото
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    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. США поздравили Никола Пашиняна с избранием премьером Армении и выразили готовность к совместной работе, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

    Лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян
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    Армянский узел. За второй попыткой Пашиняна стать премьером следят РФ и США

    Во вторник, 8 мая, парламент Армении (Национальное собрание) со второго раза избрал премьером страны лидера оппозиционной партии "Гражданский договор" и фракции "Елк" (Исход) Никола Пашиняна. Во втором туре кандидатуру Пашиняна, выдвинутого фракциями "Елк", "Блок Царукян" и "Дашнакцутюн", поддержали 59 депутатов, против – 42. Премьер-министра удалось избрать благодаря голосам, отданным членами правящей Республиканской партии Армении.

    "Соединенные Штаты поздравляют Никола Пашиняна в качестве нового премьер-министра Армении. Мы рассчитываем на тесную работу с новым правительством и с народом Армении над многими областями, где интересы наших стран совпадают, в том числе в торговле, поддержке демократии и верховенства права и поддержке региональной и глобальной безопасности", — заявила Науэрт.

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    Напомним, акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста.

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