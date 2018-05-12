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    Ситуация в Армении. Президент назначил всех министров нового правительства

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    Армен Саркисян в субботу, 12 мая, назначил всех министров в составе нового правительства. Ранее премьером страны был избран лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" и фракции "Елк" (Исход).
    Президент Армении Армен Саркисян
    Сайт президента Армении

    КИЕВ, 12 мая – РИА Новости Украина. Президент Армении Армен Саркисян в субботу, 12 мая, назначил всех министров в составе нового правительства, сообщает пресс-служба главы государства.

    Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик
    Vitalii Kulyk / Facebook
    Избрание нового премьера не спасет Армению - эксперт

    В субботу указами президента вице-премьером назначен Мгер Григорян, министром труда и по социальным вопросам — депутат от фракции "Елк" (Исход) Мане Тандилян, министром финансов — бывший главный казначей страны Атом Джанджугазян, министром юстиции — депутат парламента от фракции "Елк" Артак Зейналян, министром здравоохранения — Арсен Торосян, не занимавший ранее госдолжностей.

    Министрами сельского хозяйства стал бывший губернатор Ширакской области Артур Хачатрян, министром экономического развития и инвестиций — экс-глава министерства охраны природы Арцвик Минасян, оба представляют партию "Дашнакцутюн".

    Министром спорта и по вопросам молодежи назначен бывший глава одного из управлений ведомства Левон Ваградян, руководителем МЧС — бывший глава Минспорта Грачья Ростомян.

    Лидер рок-группы System of a Down Серж Танкян на митинге в Ереване. Видео
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    Лидер System of a Down Серж Танкян спел на митинге в Ереване

    Министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов стал Артур Григорян, министром культуры — Лилит Макунц, министром охраны природы —Эрик Григорян, министром транспорта, связи и информационных технологий —Ашот Акопян.

    Ранее сообщалось, что МИД возглавил бывший посптред Армении при ООН Зограб Мнацаканян.

    Как сообщалось ранее, парламент Армении (Национальное собрание) избрал во вторник премьером лидера оппозиционной партии "Гражданский договор" и фракции "Елк" (Исход) Никола Пашиняна.

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