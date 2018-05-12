Ситуация в Армении. Президент назначил всех министров нового правительства

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КИЕВ, 12 мая – РИА Новости Украина. Президент Армении Армен Саркисян в субботу, 12 мая, назначил всех министров в составе нового правительства, сообщает пресс-служба главы государства.

В субботу указами президента вице-премьером назначен Мгер Григорян, министром труда и по социальным вопросам — депутат от фракции "Елк" (Исход) Мане Тандилян, министром финансов — бывший главный казначей страны Атом Джанджугазян, министром юстиции — депутат парламента от фракции "Елк" Артак Зейналян, министром здравоохранения — Арсен Торосян, не занимавший ранее госдолжностей.

Министрами сельского хозяйства стал бывший губернатор Ширакской области Артур Хачатрян, министром экономического развития и инвестиций — экс-глава министерства охраны природы Арцвик Минасян, оба представляют партию "Дашнакцутюн".

Министром спорта и по вопросам молодежи назначен бывший глава одного из управлений ведомства Левон Ваградян, руководителем МЧС — бывший глава Минспорта Грачья Ростомян.

Министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов стал Артур Григорян, министром культуры — Лилит Макунц, министром охраны природы —Эрик Григорян, министром транспорта, связи и информационных технологий —Ашот Акопян.

Ранее сообщалось, что МИД возглавил бывший посптред Армении при ООН Зограб Мнацаканян.

Как сообщалось ранее, парламент Армении (Национальное собрание) избрал во вторник премьером лидера оппозиционной партии "Гражданский договор" и фракции "Елк" (Исход) Никола Пашиняна.