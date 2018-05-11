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    Новый премьер сделал заявление о внешней политике Армении

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    По словам Никола Пашиняна, внешняя политика Армении не изменится. Он добавил, что не является прозападным или пророссийским политическим деятелем, равно как и не относит себя к проамериканским, проиранским или прогрузинским политикам.
    Никол Пашинян. Архивное фото
    Sputnik | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Внешняя политика Армении после политического кризиса не изменится, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    "После перемен фактически стратегия внешней политики Армении не изменяется и не будет меняться", — сказал Пашинян.

    Новый премьер-министр страны заявил, что протесты в Армении не преследовали внешнеполитических целей. "Правда в том, что в нашем процессе, в нашем всенародном движении не было внешнеполитической повестки дня. Это был чисто внутриполитический процесс, связанный с внутренними проблемами", — сказал он.

    Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик
    Vitalii Kulyk / Facebook
    Избрание нового премьера не спасет Армению - эксперт

    Пашинян подчеркнул, что не является прозападным или пророссийским политическим деятелем, равно как и не относит себя к проамериканским, проиранским или прогрузинским политикам.

    "В данный момент я премьер-министр не как член конкретной партии или фракции. Я сейчас представляю армянский народ и то всенародное движение, которое происходило в апреле в Армении. И это движение не ставило никаких внешнеполитических вопросов", — заявил Пашинян.

    С 13 апреля в Армении начались акции протеста, которые возглавил Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

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    Во вторник, 8 мая, Пашиняна избрали премьером страны.

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