Лидер System of a Down Серж Танкян спел на митинге в Ереване

Солист популярной рок-группы System of a Down Серж Танкян накануне вечером посетил митинг на площади Республики в Ереване.

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян и Танкян, который открыто его поддержал, вышли к собравшимся на площади людям и выступили с заявлениями.

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"Весь мир смотрит на вас как позитивный пример достижения своих целей… Я мечтал об этом дне и горжусь, что стою рядом с вами ", — заявил Танкян в своем обращении к собравшимся. Также он спел армянскую народную песню "Белый аист".

Во вторник, 8 мая, состоится второй тур выборов премьер-министра Армении. Единственный кандидат – глава оппозиционной фракции "Елк" (Исход) Никол Пашинян. Депутаты парламента 1 мая не избрали Пашиняна главой правительства, оппозиционер набрал 45 голосов из необходимых 53. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.