Лидер протестов в Армении призвал разблокировать дороги

КИЕВ, 2 мая – РИА Новости Украина. Лидер протестов в Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников разблокировать в 16.00 по киевскому времени все дороги в стране, чтобы позволить демонстрантам приехать на вечерний митинг, сообщает Спутник Армения.

"Я призываю разблокировать все дороги, чтобы люди смогли прийти на митинг (в 18.00 по Киеву)", — сказал Пашинян в видеообращении, размещенном на своей странице Facebook.

Он отметил, что акции протеста в среду были беспрецедентными. "В Армении сегодня не осталось практически ни одной открытой дороги", — сказал он.

С утра среды сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна, которого накануне парламент Армении не избрал премьером страны, блокируют по всей республике улицы, автотрассы, железные дороги и мосты. Полиция в действия протестующих не вмешивается.

Во вторник Национальное собрание Армении не смогло избрать лидера протестного движения Никола Пашиняна на должность главы правительства. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.

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Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.