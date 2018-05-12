Пашинян рассказал, кто поможет восстановить экономику Армении

КИЕВ, 12 мая – РИА Новости Украина. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что известный американский экономист армянского происхождения Дарон Аджемоглу согласился помочь в восстановлении экономики страны.

"Только что провел телефонную беседу со всемирно известным экономистом армянского происхождения Дароном Аджемоглу. Он сказал, что готов помочь Армении в вопросе восстановления и развития экономики. Господин Аджемоглу принял предложение приехать в Армению. Сроки визита будут уточнены в ближайшее время", — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов. Восьмого мая Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.