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    Пашинян рассказал, кто поможет восстановить экономику Армении

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    (обновлено: )30411
    Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что всемирно известный экономист армянского происхождения Дарон Аджемоглу готов помочь Армении в вопросе восстановления и развития экономики.
    Никол Пашинян. Архивное фото
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    КИЕВ, 12 мая – РИА Новости Украина. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что известный американский экономист армянского происхождения Дарон Аджемоглу согласился помочь в восстановлении экономики страны.

    Лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян
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    "Только что провел телефонную беседу со всемирно известным экономистом армянского происхождения Дароном Аджемоглу. Он сказал, что готов помочь Армении в вопросе восстановления и развития экономики. Господин Аджемоглу принял предложение приехать в Армению. Сроки визита будут уточнены в ближайшее время", — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

    С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов. Восьмого мая Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.

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