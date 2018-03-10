Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Армена Мартиросяна в Службу безопасности Украины о признании противоправными их действий при возвращении самолета авиакомпании "Белавиа" в аэропорт "Киев".
В СБУ сообщили, что контакты с политическими движениями и общественными организациями, задействованными в акциях протеста, как правило "вслепую или за определенное финансовое вознаграждение (осуществлял) гражданин Армении Мартиросян".
Ни дня без скандала. Инцидент с белорусским самолетом, летевшим из Киева в Минск и по требованию украинских диспетчеров прервавшим рейс, вышел на дипломатический уровень. Что об этом пишут украинцы в соцсетях?
Как написал блогер Армен Мартиросян на своей странице в Facebook, он как глава Правления международной общественной организации "Гражданский союз" проводил и участвовал в круглых столах и пресс-конференциях.
Армен Мартиросян к настоящему времени вернулся в Москву. На вопросы, почему его задержали, а потом отпустили, отвечает уклончиво: "звонок друга" многое решает". При этом СБУ до сих пор не пояснила данного инцидента.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".