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    Армен Мартиросян

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Самолет белорусской авиакомпании Белавиа
    Иск пассажира "Белавиа" к СБУ рассмотрят в начале следующего года
    17:51 14.11.2016
    243Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Армена Мартиросяна в Службу безопасности Украины о признании противоправными их действий при возвращении самолета авиакомпании "Белавиа" в аэропорт "Киев".
    Армен Мартиросян
    СБУ: Мартиросян причастен к организации протестов в Украине
    13:54 11.11.2016
    597Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    В СБУ сообщили, что контакты с политическими движениями и общественными организациями, задействованными в акциях протеста, как правило "вслепую или за определенное финансовое вознаграждение (осуществлял) гражданин Армении Мартиросян".
    Армен Мартиросян
    Мартиросян: иск к украинским властям подадим в ближайшее время
    18:23 04.11.2016
    782Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    Армянский журналист, для проверки которого авиадиспетчеры вернули в Киев самолет авиакомпании "Белавиа", подает в суд. Его интересы будет представлять бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.
    Армен Мартиросян
    Блогер, из-за которого Киев вернул самолет "Белавиа", обратился в суд
    14:08 04.11.2016
    1181Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    Как сообщил журналист и гражданин Армении Армен Мартиросян, его интересы в суде против украинских властей будет представлять экс-министр юстиции Елена Лукаш.
    Хакеры. Архивное фото
    "Киберхунта" начинает и проигрывает, а пока 3:0 в пользу Танечки
    08:11 26.10.2016
    6182
    Неделя началась весело, не правда ли? Кажется, значительная часть политической жизни перешла в виртуальную плоскость и оттуда решает все проблемы граждан страны и издает указы.
    Самолет белорусской авиакомпании Белавиа
    Авиаскандал международного масштаба. Горячие споры в соцсетях
    16:51 24.10.2016
    1605Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    Ни дня без скандала. Инцидент с белорусским самолетом, летевшим из Киева в Минск и по требованию украинских диспетчеров прервавшим рейс, вышел на дипломатический уровень. Что об этом пишут украинцы в соцсетях?
    Армен Мартиросян
    Самолет и "дело Мартиросяна": Украине грозят массовые иски – юрист
    12:46 24.10.2016
    3993Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    Адвокат Ярослав Гришин в эфире Голоса Столицы заявил, что Украине придется ответить перед пассажирами "Белавиа" материально, если те обратятся с массовым иском в суд.
    Армен Мартиросян
    Блогер Мартиросян: я никогда не был "активистом Антимайдана"
    21:04 23.10.2016
    655Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    Как написал блогер Армен Мартиросян на своей странице в Facebook, он как глава Правления международной общественной организации "Гражданский союз" проводил и участвовал в круглых столах и пресс-конференциях.
    Армен Мартиросян
    Блогер Мартиросян сообщил подробности инцидента СБУ с "Белавиа"
    15:45 23.10.2016
    1956Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    Согласно информации, есть акт, подписанный сотрудниками таможенной, пограничной служб и СБУ, что ничего незаконного, "угрожающего национальной безопасности страны" из Украины Мартиросян не вывозил.
    Армен Мартиросян
    Пассажир, из-за которого самолет вернули в Киев, раскрыл детали инцидента
    12:35 23.10.2016
    2322Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    Армен Мартиросян сообщил в комментарии одному из белорусских порталов, что сотрудники Службы безопасности Украины "искали какой-то накопитель информации", и они не нашли "ничего недозволенного".
    Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Белавиа
    Блогер, из-за которого самолет "Белавиа" вернули в Киев, подаст в суд
    00:49 23.10.2016
    1155Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    По словам Армена Мартиросяна, он намерен подавать иски в украинские и европейские суды для оспаривания противоправных действий в отношении него со стороны украинских властей.
    Армен Мартиросян. Архивное фото
    Самолет "Белавиа" вернули в Киев из-за известного "антимайдановца"
    11:52 22.10.2016
    2464Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    Армен Мартиросян к настоящему времени вернулся в Москву. На вопросы, почему его задержали, а потом отпустили, отвечает уклончиво: "звонок друга" многое решает". При этом СБУ до сих пор не пояснила данного инцидента.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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