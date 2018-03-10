Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден рассматривает различные варианты, при которых он и дальше сможет оставаться в России, сообщил РИА Новости представляющий интересы Сноудена в РФ адвокат Анатолий Кучерена.
"Отец приехал в Россию, чтобы встретиться с сыном, пробудет здесь какое-то время. У них все в порядке, все замечательно", - сказал Кучерена, отвечая на вопрос, встретились ли отец с сыном и как прошла эта встреча.
Адвокат Анатолий Кучерена намерен переговорить с отцом и американским адвокатом экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, которому предоставили временное убежище в России, чтобы обсудить вопрос места проживания беженца.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".