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    Анатолий Кучерена

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Эдвард Сноуден. Архивное фото
    Сноуден подтвердил, что не ожидает справедливого суда в США
    20:40 04.03.2015
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    Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сказал, что хотел бы вернуться в США и предстать перед справедливым судом.
    Эдвард Сноуден. Архивное фото
    Сноуден адаптировался в России и не живет в изоляции - адвокат Кучерена
    20:27 04.03.2015
    326Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    Эдвард Сноуден абсолютно свободный человек, он свободно может передвигаться, у него вид на жительство, сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.
    Эдвард Сноуден
    Сноуден должен вернуться в США и предстать перед судом - Белый дом
    19:54 03.03.2015
    288
    В Белом доме отметили, что Сноуден "должен вернуться в США, где над ним будет совершено правосудие в соответствии со всеми нормами"
    Эдвард Сноуден. Архивное фото
    Сноуден хочет вернуться на родину - Кучерена
    11:40 03.03.2015
    530Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    По словам адвоката экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена Анатолия Кучерены, защитники Сноудена делают все возможное для его возвращения в США.
    Эдвард Сноуден. Архивное фото
    Сноуден живет в съемной квартире и ездит по Москве на метро - Кучерена
    19:29 22.12.2014
    154Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    Эдвард Сноуден работает по своей специальности - IT-технологии, в качестве консультанта в одной из компаний, сообщил адвокат, представляющий интересы Сноудена в России, Анатолий Кучерена.
    Американский режиссер Оливер Стоун
    Режиссер Стоун встретился со Сноуденом
    13:07 06.11.2014
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    Голливудский режиссер Оливер Стоун рассказал, что работает над сценарием фильма о Сноудене уже год и надеется приступить к съемкам в начале 2015 года.
    Эдвард Сноуден. Архивное фото
    Актера на роль Сноудена в новом фильме определят в конце осени - Кучерена
    12:19 23.09.2014
    64
    По словам Кучерены, Джозеф Гордон-Левитт вполне может справиться с этой ролью, тем более что он подходит по типажу, однако окончательно с исполнителем определяться в конце осени.
    Эдвард Сноуден
    Кучерена: Сноуден изучает разные варианты как остаться в России
    20:34 29.05.2014
    32Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден рассматривает различные варианты, при которых он и дальше сможет оставаться в России, сообщил РИА Новости представляющий интересы Сноудена в РФ адвокат Анатолий Кучерена.
    Эдвард Сноуден
    Адвокат: Сноуден адаптировался в РФ, посещает музеи и театры
    16:50 01.11.2013
    6Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден бывает в музеях и театрах, рассказал адвокат, представляющий его интересы в РФ Анатолий Кучерена.
    Адвокат Анатолий Кучерена
    Отец Сноудена уже встретился с сыном, сообщил Кучерена
    15:07 15.10.2013
    3Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    "Отец приехал в Россию, чтобы встретиться с сыном, пробудет здесь какое-то время. У них все в порядке, все замечательно", - сказал Кучерена, отвечая на вопрос, встретились ли отец с сыном и как прошла эта встреча.
    Эдвард Сноуден
    Сноуден может устроиться на работу в России, заявил адвокат
    13:43 09.10.2013
    6Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    Эдвард Сноуден в ближайшее время может найти себе работу в России. Сейчас Сноуден живет в России на свои собственные сбережения и пожертвования. Сноуден может стать правозащитником.
    Эдвард Сноуден
    Сноуден ждет приезда в РФ родителей и друзей
    14:52 06.08.2013
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    Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден ждет приезда в Россию отца и друзей, чтобы принять решение по ряду важных вопросов, касающихся своей будущей жизни. В настоящее время Эдвард Сноуден приходит в себя.
    Эдвард Сноуден
    Сноуден находится в безопасном месте, сообщил адвокат
    15:25 02.08.2013
    9Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    "С ним его друзья, в том числе американцы, с которыми он сконтактировал уже находясь в транзитной зоне через своих друзей из США", - сказал адвокат Анатолий Кучерена.
    Эдвард Сноуден
    Адвокат обсудит с отцом Сноудена вопрос о его месте проживания
    16:53 01.08.2013
    6Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    Адвокат Анатолий Кучерена намерен переговорить с отцом и американским адвокатом экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, которому предоставили временное убежище в России, чтобы обсудить вопрос места проживания беженца.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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