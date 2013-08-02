Сноуден находится в безопасном месте, сообщил адвокат

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден находится в безопасном месте, которое он выбрал сам, с ним его друзья, заявил адвокат Анатолий Кучерена.

В четверг Сноуден, который более месяца находился в транзитной зоне "Шереметьево", получил документы о предоставлении временного убежища в РФ сроком на год и покинул аэропорт.

"Сноуден находится в безопасном месте. Я ему не подсказывал это направление, это было его решение. Как дальше он будет устраивать свою жизнь, он будет решать сам. С ним его друзья, в том числе американцы, с которыми он сконтактировал уже находясь в транзитной зоне через своих друзей из США", - сказал Кучерена в эфире телеканала "Дождь".

Ранее адвокат заявил РИА Новости, что Сноуден определился с местом проживания. По словам Кучерены, место проживания Сноудена не будет раскрываться из соображений безопасности.