наверх
16.03.201817:11
Курсы валют НБУ
  • USD26.01+ 0.10
  • EUR32.18+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Видео

    Фокус с переодеванием: новый рекорд - 16 раз за 30 секунд

    (обновлено: )8910
    Малайзийские иллюзионисты Эйвери Чина и Сильвия Лим второй раз стали рекордсменами Книги Гиннеса. Они продемонстрировали невероятную скорость переодевания.
    Фокус с переодеванием: 16 раз за 30 секунд
    Фото instagram.com/guinnessworldrecords

    КИЕВ, 16 мар - РИА Новости Украина. Малайзийские иллюзионисты Эйвери Чина и Сильвия Лим установили мировой рекорд по количеству переодеваний: в течение 30 секунд Сильвии удалось 16 раз полностью сменить наряд.

    По условиям, после каждой смены одежды женщина должна быть в совершенно другом наряде без наличия предыдущего костюма.

    Пара продемонстрировала свое шоу переодеваний в Гонконге в рамках программы MassMutual Jr. Space Camp. Ранее дуэт фокусников уже попадал в книгу рекордов Гиннеса.

    Смотрите также: Монатик упал со сцены в Минске

    Ранее сообщалось, что в России житель Смоленска во время застолья решил показать жене фокус и сжег ее.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте
    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Одна гривна, монета
    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Андрей Коболев. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом