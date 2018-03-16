Фокус с переодеванием: новый рекорд - 16 раз за 30 секунд

Фото instagram.com/guinnessworldrecords
КИЕВ, 16 мар - РИА Новости Украина. Малайзийские иллюзионисты Эйвери Чина и Сильвия Лим установили мировой рекорд по количеству переодеваний: в течение 30 секунд Сильвии удалось 16 раз полностью сменить наряд.
По условиям, после каждой смены одежды женщина должна быть в совершенно другом наряде без наличия предыдущего костюма.
Пара продемонстрировала свое шоу переодеваний в Гонконге в рамках программы MassMutual Jr. Space Camp. Ранее дуэт фокусников уже попадал в книгу рекордов Гиннеса.
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Ранее сообщалось, что в России житель Смоленска во время застолья решил показать жене фокус и сжег ее.