Фокус с переодеванием: новый рекорд - 16 раз за 30 секунд

Фото instagram.com/guinnessworldrecords

КИЕВ, 16 мар - РИА Новости Украина. Малайзийские иллюзионисты Эйвери Чина и Сильвия Лим установили мировой рекорд по количеству переодеваний: в течение 30 секунд Сильвии удалось 16 раз полностью сменить наряд.

По условиям, после каждой смены одежды женщина должна быть в совершенно другом наряде без наличия предыдущего костюма.

Публикация от Guinness World Records (@guinnessworldrecords) 15 Мар 2018 в 5:23 PDT

Пара продемонстрировала свое шоу переодеваний в Гонконге в рамках программы MassMutual Jr. Space Camp. Ранее дуэт фокусников уже попадал в книгу рекордов Гиннеса.

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Ранее сообщалось, что в России житель Смоленска во время застолья решил показать жене фокус и сжег ее.