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    Культура

    Работы Энди Уорхола и Ай Вэйвэя выставлены на торги Sothebys

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    Работа художника и скульптора Ай Вэйвэя "Grapes" представляет собой композицию из множества деревянных табуретов, соединенных между собой. Инсталляция выставлена на торги за 350-450 тысяч футов стерлингов.
    Известный китайский художник Ай Вэйвэй. Архивное фото
    instagram.com/aiww/

    ЛОНДОН, 15 окт — РИА Новости, Ирина Чумакова. Работы Энди Уорхола и китайского художника и диссидента Ай Вэйвэя обещают стать топ-лотами предстоящих в четверг в Лондоне вечерних торгов Sotheby`s в категории "Современное искусство", сообщили РИА Новости в аукционном доме.

    Энди Уорхол представлен на торгах несколькими работами. Одна из них "Джеки", написанная после убийства президента США Джона Кеннеди, посвящена его вдове Жаклин Кеннеди. Ее эстимейт составляет 400-600 тысяч фунтов стерлингов. Картина ранее выставлялась в крупнейших мировых галереях, в том числе в США, Токио и Великобритании. Еще один "звездный" портрет Уорхола посвящен американской актрисе и певице Джуди Гарленд. Его оценочная стоимость составляет 750 тысяч — 1 миллион фунтов стерлингов.

    Картина Роя Лихтенштейна Плач девушки на аукционе Christie
    Associated Press Alastair Grant
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    Портрет Ленина в знаменитой манере Уорхола оценивается в 2,5-3 миллиона фунтов стерлингов и может стать одной из самых дорогих работ. Основой для портрета послужила фотография вождя 1897 года из центрального музея Ленина в Москве.

    Работа из 10 разноцветных портретов Мэрилин Монро Уорхола оценивается в 1-1,5 миллиона фунтов стерлингов.

    Работа художника и скульптора Ай Вэйвэя "Grapes" представляет собой композицию из множества деревянных табуретов, соединенных между собой. Инсталляция выставлена на торги за 350-450 тысяч футов стерлингов.

    Картина американского художника Ильи Кабакова "Яблоки созрели" обещает уйти с молотка за 300-500 тысяч фунтов стерлингов. Полотно ранее выставлялось в Нью-Йорке, Лондоне и Пушкинском музее в Москве.

    На торги также выставлена работа американской художницы латвийского происхождения Эллы Круглянской "Swordfish picnic". Оценочная стоимость работы, написанной в 2011 году, составляет 40-60 тысяч фунтов стерлингов. Картина находилась в частной британской коллекции.

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