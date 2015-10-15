Работы Энди Уорхола и Ай Вэйвэя выставлены на торги Sothebys

ЛОНДОН, 15 окт — РИА Новости, Ирина Чумакова. Работы Энди Уорхола и китайского художника и диссидента Ай Вэйвэя обещают стать топ-лотами предстоящих в четверг в Лондоне вечерних торгов Sotheby`s в категории "Современное искусство", сообщили РИА Новости в аукционном доме.

Энди Уорхол представлен на торгах несколькими работами. Одна из них "Джеки", написанная после убийства президента США Джона Кеннеди, посвящена его вдове Жаклин Кеннеди. Ее эстимейт составляет 400-600 тысяч фунтов стерлингов. Картина ранее выставлялась в крупнейших мировых галереях, в том числе в США, Токио и Великобритании. Еще один "звездный" портрет Уорхола посвящен американской актрисе и певице Джуди Гарленд. Его оценочная стоимость составляет 750 тысяч — 1 миллион фунтов стерлингов.

Портрет Ленина в знаменитой манере Уорхола оценивается в 2,5-3 миллиона фунтов стерлингов и может стать одной из самых дорогих работ. Основой для портрета послужила фотография вождя 1897 года из центрального музея Ленина в Москве.

Работа из 10 разноцветных портретов Мэрилин Монро Уорхола оценивается в 1-1,5 миллиона фунтов стерлингов.

Работа художника и скульптора Ай Вэйвэя "Grapes" представляет собой композицию из множества деревянных табуретов, соединенных между собой. Инсталляция выставлена на торги за 350-450 тысяч футов стерлингов.

Картина американского художника Ильи Кабакова "Яблоки созрели" обещает уйти с молотка за 300-500 тысяч фунтов стерлингов. Полотно ранее выставлялось в Нью-Йорке, Лондоне и Пушкинском музее в Москве.

На торги также выставлена работа американской художницы латвийского происхождения Эллы Круглянской "Swordfish picnic". Оценочная стоимость работы, написанной в 2011 году, составляет 40-60 тысяч фунтов стерлингов. Картина находилась в частной британской коллекции.