Картина Черчилля, который всю жизнь увлекался живописью, "Пруд с золотыми рыбками в Чартвелле", продана за 1,8 миллиона фунтов стерлингов - рекордную для картины бывшего премьер-министра цену, в несколько раз превышающую эстимейт.
Черчилль был премьером Великобритании в 1940-1945 и 1951-1955 годах. Он почитаем в Британии не только как политик, но и как военный, ученый и писатель. Черчилль в 1953 году стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".