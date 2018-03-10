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    Уинстон Черчилль

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Уинстон Черчилль
    Найдено эссе Черчилля о поисках внеземной жизни
    06:59 16.02.2017
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    Автор материала о находке Марио Ливио отмечает, что "в этой 11-стратичной статье под названием "Одиноки ли мы во Вселенной?" Черчилль прозорливо размышляет о поисках внеземной жизни".
    Уинстон Черчилль. Архивное фото
    В Лондоне установлен ценовой рекорд на картину Черчилля
    23:43 17.12.2014
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    Картина Черчилля, который всю жизнь увлекался живописью, "Пруд с золотыми рыбками в Чартвелле", продана за 1,8 миллиона фунтов стерлингов - рекордную для картины бывшего премьер-министра цену, в несколько раз превышающую эстимейт.
    Развалины Дрездена
    Семьдесят лет назад был опубликован "План Моргентау"
    05:22 24.09.2014
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    Семьдесят лет назад был опубликован "План Моргентау" о послевоенном устройстве Германии.
    Уинстон Черчилль
    Портрет Черчилля появится на банкнотах в 5 фунтов в Великобритании
    18:54 26.04.2013
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    Черчилль был премьером Великобритании в 1940-1945 и 1951-1955 годах. Он почитаем в Британии не только как политик, но и как военный, ученый и писатель. Черчилль в 1953 году стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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