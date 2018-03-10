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    Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Первое издание книги Гарри Поттер и философский камень британской писательницы Джоан Роулинг
    В Лондоне продали первое издание "Гарри Поттера"
    08:49 16.11.2017
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    На сайте аукционного дома Bonhams говорится, что первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" продали за 106 тысяч фунтов. Кто стал обладателем книги, не известно.
    Волшебное шоу Гарри Поттера в Британской библиотеке
    Гарри Поттер оккупировал Британскую библиотеку
    12:35 21.10.2017
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    Метлы ведьм, магические кристаллы, средневековые рецепты приготовления магических зелий и даже "философский камень" представлены на открывшейся в пятницу в Британской библиотеке выставке "Гарри Поттер: история магии".
    Британская писательница Джоан Роулинг
    Роулинг написала сказку на маскарадном костюме
    05:13 11.07.2017
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    По словам британской писательницы Джоан Роулинг, она праздновала 50-летие одновременно с Хэллоуином и оделась в костюм потерянной рукописи, на которой написала большую часть новой книги.
    Джоан Роулинг
    Роулинг рассказала о втором персонаже с именем Гарри Поттер
    21:58 22.06.2017
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    По словам писательницы, Генри Поттер - Гарри для друзей - был прямым потомком Гардвина и Иоланты, он работал в верховном суде магов. Этот герой был защитником "маглов", добавила Джоан Роулинг.
    Джоан Роулинг
    Джоан Роулинг раскрыла название своего нового детектива
    20:24 14.03.2017
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    Писательница Джоан Роулинг предложила своим читателям в микроблоге в Twitter угадать название нового детектива и одному таки удалось - роман будет называться "Lethal White" ("Смертельная белизна").
    Джоан Роулинг
    Рукописная книга Роулинг продана в Лондоне за $467 тыс – Sotheby`s
    19:55 13.12.2016
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    Sotheby`s сообщает, что экземпляр книги "Сказки Барда Бидля", созданный, написанный от руки и проиллюстрированный самой Джоан Роулинг был продан за 368 тысяч 750 фунтов стерлингов анонимному покупателю.
    Джоан Роулинг
    Серия новых фильмов о мире Гарри Поттера будет расширена до пяти картин
    04:59 14.10.2016
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    По словам Джоан Роулинг, фильмы станут не продолжением истории об учениках школы Хогвартс, а "расширением" мира героев. Ранее кинокомпания Warner Brothers планировала снять три фильма по книге "Фантастические звери и места их обитания".
    Джоан Роулинг
    Роулинг сообщила о завершающей части "поттерианы"
    20:35 01.08.2016
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    Продажи издания "Гарри Поттер и проклятое дитя" стартовали в Великобритании 31 июля в полночь по британскому времени сразу после премьеры одноименного спектакля на сцене лондонского театра.
    Джоан Роулинг
    Стул Джоан Роулинг продан за $394 тыс
    11:30 07.04.2016
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    Дубовый раритет 30-х годов, не представляющий никакой ценности, кроме принадлежности Роулинг и факта, что именно на нем были созданы легендарные книги о Гарри Поттере, был выставлен на торгах во второй раз.
    Джоан Роулинг
    Роулинг показала письма с отказами издательств печатать ее детективы
    23:42 25.03.2016
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    Писательница опубликовала два из нескольких писем в своем Twitter, предварительно убрав имена их авторов. Как призналась Роулинг, она сделала это "по многочисленным просьбам" фанатов.
    Джоан Роулинг
    Американские индейцы раскритиковали новый рассказ Роулинг
    14:17 10.03.2016
    222
    По мнению коренных американцев, Роулинг "полностью переписала традиции". Так, блоггер из народа навахо Брайан Янг сказал, что история Роулинг "разбила ему сердце", так как "его предки не пережили колонизацию"
    Книга о Гарри Поттере
    Восьмая книга о Гарри Поттере выйдет в конце июля - СМИ
    19:30 10.02.2016
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    Книга называется "Гарри Поттер и проклятое дитя", состоит из двух частей и представляет собой не роман, а пьесу, в отличие от предыдущих семи частей. Это будет первая книга о Гарри Поттере за восемь лет.
    Джоан Роулинг
    Джоан Роулинг заявила, что пишет новую книгу для детей
    01:13 03.11.2015
    116
    Как пишут СМИ, Роулинг закончила последнюю книгу о мальчике-волшебнике Гарри Поттере в 2007 году и с тех пор писала только книги для взрослых, причем некоторые из них - под псевдонимом Роберт Гэлбрэйт.
    Джоан Роулинг
    Криминальный сериал по роману Роулинг "Зов кукушки" выйдет на BBC
    06:09 11.12.2014
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    В книге Роулинг, которую она написала под псевдонимом Роберта Гэлбрейта, частный детектив Корморан Страйк расследует загадочную смерть модели, упавшей с балкона. Сериал выйдет на телеканале BBC One.
    Джоан Роулинг
    Новая книга Джоан Роулинг выйдет на русском языке 19 ноября
    14:55 07.11.2014
    104
    Сюжет детективного триллера отсылает к скандалу вокруг корпорации News International, в которую входит несколько известных таблоидных изданий.
    Джоан Роулинг
    Джоан Роулинг напишет сценарии для трех фильмов Warner Bros
    05:57 16.10.2014
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    Студия выпустит три картины в 2016, 2018 и 2020 годах, основанные на оригинальных сценариях популярного автора Джоан Роулинг и ее дебютной работы как сценариста, книги "Фантастические звери и места их обитания".
    Сцена из фильма Гарри Поттер и Принц-полукровка
    В Великобритании проведут акцию "Ночь Гарри Поттера"
    19:46 14.10.2014
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    В Bloomsbury заявили, что специально для Ночи Гарри Поттера создадут специальный набор с шаблонами пригласительных билетов и плакатов, викторины, игры, а также элементы украшения мероприятия.
    Джоан Роулинг
    Роулинг написала новый рассказ о персонаже из книг о Гарри Поттере
    23:23 18.08.2014
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    Джоан Роулинг написала рассказ об одном из второстепенных персонажей саги о Гарри Поттере.
    Джоан Роулинг
    Роман Джоан Роулинг "Шелкопряд" выходит в свет
    07:38 19.06.2014
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    Новый роман создательницы серии книг о Гарри Поттере выходит в свет в четверг, 19 июня.
    Джоан Роулинг
    Новый детективный роман Роулинг написан в жанре криминального триллера
    17:03 04.06.2014
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    Второй детективный роман Джоан Роулинг "Шелкопряд" (The Silkworm), который выйдет в свет 19 июня, написан в жанре криминального триллера.
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