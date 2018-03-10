Метлы ведьм, магические кристаллы, средневековые рецепты приготовления магических зелий и даже "философский камень" представлены на открывшейся в пятницу в Британской библиотеке выставке "Гарри Поттер: история магии".
Sotheby`s сообщает, что экземпляр книги "Сказки Барда Бидля", созданный, написанный от руки и проиллюстрированный самой Джоан Роулинг был продан за 368 тысяч 750 фунтов стерлингов анонимному покупателю.
По словам Джоан Роулинг, фильмы станут не продолжением истории об учениках школы Хогвартс, а "расширением" мира героев. Ранее кинокомпания Warner Brothers планировала снять три фильма по книге "Фантастические звери и места их обитания".
Дубовый раритет 30-х годов, не представляющий никакой ценности, кроме принадлежности Роулинг и факта, что именно на нем были созданы легендарные книги о Гарри Поттере, был выставлен на торгах во второй раз.
По мнению коренных американцев, Роулинг "полностью переписала традиции". Так, блоггер из народа навахо Брайан Янг сказал, что история Роулинг "разбила ему сердце", так как "его предки не пережили колонизацию"
Книга называется "Гарри Поттер и проклятое дитя", состоит из двух частей и представляет собой не роман, а пьесу, в отличие от предыдущих семи частей. Это будет первая книга о Гарри Поттере за восемь лет.
Как пишут СМИ, Роулинг закончила последнюю книгу о мальчике-волшебнике Гарри Поттере в 2007 году и с тех пор писала только книги для взрослых, причем некоторые из них - под псевдонимом Роберт Гэлбрэйт.
Студия выпустит три картины в 2016, 2018 и 2020 годах, основанные на оригинальных сценариях популярного автора Джоан Роулинг и ее дебютной работы как сценариста, книги "Фантастические звери и места их обитания".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".