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    Ай Вэйвэй

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Известный китайский художник Ай Вэйвэй. Архивное фото
    Работы Энди Уорхола и Ай Вэйвэя выставлены на торги Sothebys
    05:24 15.10.2015
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    Работа художника и скульптора Ай Вэйвэя "Grapes" представляет собой композицию из множества деревянных табуретов, соединенных между собой. Инсталляция выставлена на торги за 350-450 тысяч футов стерлингов.
    Известный китайский художник Ай Вэйвэй получил паспорт, изъятый 4 года назад
    Известный китайский художник Ай Вэйвэй получил паспорт, изъятый 4 года назад
    16:07 22.07.2015
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    Художник получил свой паспорт и был проинформирован о том, что теперь ему позволено выезжать заграницу. В первую очередь он хочет посетить Германию, заявил Вэйвэй.
    Задержание
    Посетитель выставки Ай Вэйвэя в США разбил вазу стоимостью $1 млн
    08:49 18.02.2014
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    Посетитель выставки Ай Вэйвэя, проходящей в Майами в музее Perez Art Museum, в знак протеста против иностранного искусства разбил вазу стоимостью около 1 миллиона долларов.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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