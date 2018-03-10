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    Энди Уорхол (Андрей Вархола)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Портрет бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна кисти Энди Уорхола
    Потрет Мао Цзэдуна кисти Энди Уорхола продан на аукционе за $12,7 млн
    05:46 03.04.2017
    92
    Первоначально организаторы аукциона планировали выручить за портрет бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна кисти Энди Уорхола от 11,6 до 15,5 миллиона долларов США.
    Картина Энди Уорхола Мао
    Работа Энди Уорхола стала топ-лотом торгов Bonhams в Лондоне
    02:24 30.06.2016
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    На втором месте по стоимости оказалась работа французского живописца китайского происхождения Чжао Уцзи "Без названия", ушедшая с молотка за 542,5 тысячи фунтов стерлингов.
    На выставке работ Энди Уорхола
    Созданный Уорхолом портрет Мэрилин Монро продан за $36 млн
    08:59 11.11.2015
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    Christie"s продолжает неделю торгов, посвященных выдающимся произведениям искусства ХХ века, представляющим такие направления как поп-арт, минимализм, абстрактный экспрессионизм и концептуализм.
    Картина Энди Уорхола Красный Ленин
    Портрет Ленина Уорхола продан на торгах Sothebys за 3 млн фунтов стерлингов
    05:19 16.10.2015
    153
    Портрет Ленина в знаменитой манере Уорхола, оценивавшийся в 2,5-3 миллиона фунтов стерлингов, ушел также выше верхней планки эстимейта за 3 миллиона 61 тысячу фунтов стерлингов.
    Известный китайский художник Ай Вэйвэй. Архивное фото
    Работы Энди Уорхола и Ай Вэйвэя выставлены на торги Sothebys
    05:24 15.10.2015
    73
    Работа художника и скульптора Ай Вэйвэя "Grapes" представляет собой композицию из множества деревянных табуретов, соединенных между собой. Инсталляция выставлена на торги за 350-450 тысяч футов стерлингов.
    Картина Автопортрет - Энди Уорхол, 1986 год
    Работа Энди Уорхола "Цветы" выставлена на торги аукциона Christie`s
    17:45 13.10.2015
    235
    Как сообщили в аукционном доме Christie`s, работа "Цветы", созданная Энди Уорхолом в 1964 году, оценивается аукционным домом в 1,5 миллиона - 2 миллиона фунтов.
    Картина Энди Уорхола Красный Ленин
    Девять картин Энди Уорхола украдены в США
    21:09 10.09.2015
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    Похищенные произведения оцениваются в 350 тысяч долларов. Портреты Мартина Бубера, Сары Бернар, Зигмунда Фрейда, Луиса Брандейса, Джорджа Гершвина и Гертруды Стайн были украдены в Лос-Анджелесе.
    Аукцион. Архивное фото
    Две работы Уорхола стоимостью $130 млн выставляются на торги Christie's
    23:00 11.11.2014
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    Творчество Энди Уорхола будет представлено на аукционе портретами Элвиса Пресли и Марлона Брандо - двух выдающихся знаменитостей в звездном пантеоне художника.
    Картина Автопортрет - Энди Уорхол, 1986 год
    Шесть автопортретов Уорхола выставят на торги Sotheby's в Нью-Йорке
    09:37 13.05.2014
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    Шесть автопортретов Энди Уорхола выставят во вторник на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке, предпродажная оценка лота составляет 25-35 миллионов долларов.
    Картина Автопортрет - Энди Уорхол, 1986 год
    Исполняется 85 лет со дня рождения Энди Уорхола
    12:09 06.08.2013
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    Родители, Юлия и Ондрей Вархола, происходили из деревни Микова на северо-востоке бывшей Чехословакии, тогда находившейся в составе Австро-Венгрии.
    Картина Энди Уорхола Красный Ленин
    Березовский продал картину "Красный Ленин" Уорхола за $202 тыс
    08:45 21.03.2013
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    Картина культового американского художника Энди Уорхола "Красный Ленин", принадлежавшая российскому олигарху Борису Березовскому, ушла с молотка за 202 тысячи долларов.
    Картина Энди Уорхола Красный Ленин
    Березовский продаст "Красного Ленина" Уорхола с аукциона
    08:35 20.03.2013
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    Березовский решил продать "Красного Ленина", чтобы на вырученные средства расплатиться с кредиторами и оплатить судебные издержки. Приблизительная стоимость картины составляет 50 тысяч фунтов стерлингов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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