Работа художника и скульптора Ай Вэйвэя "Grapes" представляет собой композицию из множества деревянных табуретов, соединенных между собой. Инсталляция выставлена на торги за 350-450 тысяч футов стерлингов.
Березовский решил продать "Красного Ленина", чтобы на вырученные средства расплатиться с кредиторами и оплатить судебные издержки. Приблизительная стоимость картины составляет 50 тысяч фунтов стерлингов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".