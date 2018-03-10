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    Амедео Модильяни

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Картину Модильяни Лежащая обнаженная продали за более чем $170 млн
    Картина "Лежащая обнаженная" Модильяни вошла в тройку самых дорогих в мире 
    10:43 10.11.2015
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    Картина "Лежащая обнаженная" итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни продана за 170,4 миллиона долларов в ходе торгов аукционного дома Christie's в Нью-Йорке.
    Художник Амадео Модильяни
    Картину Модильяни "Лежащая обнаженная" продали за более чем $170 млн
    03:59 10.11.2015
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    На картине "Лежащая обнаженная", написанной в 1917-1918 годах, изображена женщина на красном диване с синей подушкой. Оценочная стоимость картины составляла 100 миллионов долларов.
    Художник Амадео Модильяни
    "Портрет Поля Александра" Модильяни выставят на Sotheby's в Париже
    13:34 15.05.2014
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    Полотно "Портрет Поля Александра" кисти итальянского художника Амадео Модильяни 4 июня выставят на аукционе Sotheby's в Париже, говорится в коммюнике аукционного дома.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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