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    В Лондоне с аукциона продадут редчайший белый бриллиант

    (обновлено: )8910
    Аукционный дом Sotheby's выставил на продажу единственный круглый алмаз бриллиантовой огранки весом более ста карат. Камень был был найден в Ботсване, после чего полгода проводилась его огранка.
    Редчайший белый бриллиант выставлен на аукцион в Лондоне
    Фото sothebys.com

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Редчайший белый бриллиант представил в четверг аукционный дом Sotheby's по случаю годовщины со дня открытия ювелирного бутика на Бонд-стрит.

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    REUTERS/Toby Melville
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    "Этот камень — единственный круглый алмаз бриллиантовой огранки весом более ста карат, и он также идеален по цвету, чистоте и огранке", — сообщила РИА Новости представитель аукционного дома.

    Цвет бриллианта оценивается как D (голубовато-белый, кажущийся бесцветным, прозрачным — ред.), то есть самого высокого качества для белого бриллианта.

    "Он также идеально огранен, отполирован и симметричен. Наряду со знаменитыми бриллиантами Куллинан и Кохинур, являющимися собственностью британской короны, этот камень относится к редкой подгруппе, в которую входят менее 2% всех ювелирных алмазов, известной как "тип IIa". Бриллианты в этой группе являются наиболее химически чистыми бриллиантами и часто имеют исключительную прозрачность", — отметила собеседница агентства.

    Алмаз в 425 карат был найден в Ботсване специалистами De Beers, его обработкой в течение шести месяцев в Йоханнсебурге и в Нью-Йорке занимались ювелиры компании Diacore.

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