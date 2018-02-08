В Лондоне с аукциона продадут редчайший белый бриллиант

Фото sothebys.com

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Редчайший белый бриллиант представил в четверг аукционный дом Sotheby's по случаю годовщины со дня открытия ювелирного бутика на Бонд-стрит.

"Этот камень — единственный круглый алмаз бриллиантовой огранки весом более ста карат, и он также идеален по цвету, чистоте и огранке", — сообщила РИА Новости представитель аукционного дома.

Цвет бриллианта оценивается как D (голубовато-белый, кажущийся бесцветным, прозрачным — ред.), то есть самого высокого качества для белого бриллианта.

"Он также идеально огранен, отполирован и симметричен. Наряду со знаменитыми бриллиантами Куллинан и Кохинур, являющимися собственностью британской короны, этот камень относится к редкой подгруппе, в которую входят менее 2% всех ювелирных алмазов, известной как "тип IIa". Бриллианты в этой группе являются наиболее химически чистыми бриллиантами и часто имеют исключительную прозрачность", — отметила собеседница агентства.

Алмаз в 425 карат был найден в Ботсване специалистами De Beers, его обработкой в течение шести месяцев в Йоханнсебурге и в Нью-Йорке занимались ювелиры компании Diacore.