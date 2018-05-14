Супругу Трампа прооперировали

КИЕВ, 14 мая – РИА Новости Украина. Первая леди США 48-летняя Меланья Трамп в понедельник перенесла операцию на почках, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Сегодня утром первая леди Меланья Трамп прошла процедуру эмболизации для лечения доброкачественного состояния почек. Процедура прошла успешно, осложнений не было", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Кирюхин: Европа уже не в силах повлиять на Трампа

Пресс-служба Белого дома отмечает, что супруга Трампа будет находиться в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и, "вероятно, останется там в течение недели".

В конце марта актер и экс-губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на открытом сердце.