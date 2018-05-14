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    Супругу Трампа прооперировали

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    По данным пресс-службы Белого дома, Меланья Трамп перенесла операцию на почках утром в понедельник. Она находится в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.
    Меланья Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 14 мая – РИА Новости Украина. Первая леди США 48-летняя Меланья Трамп в понедельник перенесла операцию на почках, сообщает пресс-служба Белого дома.

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    "Сегодня утром первая леди Меланья Трамп прошла процедуру эмболизации для лечения доброкачественного состояния почек. Процедура прошла успешно, осложнений не было", — говорится в сообщении.

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    Пресс-служба Белого дома отмечает, что супруга Трампа будет находиться в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и, "вероятно, останется там в течение недели".

    В конце марта актер и экс-губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на открытом сердце.

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