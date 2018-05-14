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    Выяснилось, что США обещают КНДР за отказ от ядерного оружия

    Тема:

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи (105)

    (обновлено: )18501
    Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если КНДР согласится избавиться от ядерной программы, то США могут позволить частные инвестиции американских компаний в КНДР.
    Первый секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. США могут предоставить экономическую помощь КНДР в обмен на отказ от ядерного оружия. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
    REUTERS Korea Summit Press Pool
    Историческое рукопожатие. Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи

    "Я бы изучил экономическую помощь с нашей стороны", — сказал Болтон в эфире телеканала CNN.

    Он повторил, что денуклеаризация КНДР должна быть "полной, верифицируемой и необратимой".

    В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявил телеканалу Fox News, что если КНДР согласится избавиться от ядерной программы, то США могут позволить частные инвестиции американских компаний в КНДР.

    По словам Помпео, частный бизнес из США может помочь Пхеньяну "выстроить электросеть" и "развивать инфраструктуру".

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