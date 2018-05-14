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    Политика

    Волкер прибыл в Донбасс

    (обновлено: )20702
    По информации журналистки Мирославы Гонгадзе, специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер уже прибыл на Донбасс.
    Курт Волкер. Архивное фото
    ukrainian.voanews.com

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прибыл на Донбасс.

    Об этом в Twitter написала журналистка Мирослава Гонгадзе.

    "Специальный представитель США только что прибыл на Донбасс", — написала она.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Волкер посетит Украину в понедельник. Позже сам Волкер подтвердил эту информацию, сообщив, что в ходе поездки, в частности, посетит Донбасс.

    Как сообщалось ранее, Американское агентство по международному развитию (USAID) предоставит Украине помощь стоимостью 125 миллионов долларов для развития экономики Донбасса. В ближайший вторник в Славянске по этому поводу состоится совместная пресс-конференция заместителя администратора и руководителя бюро USAID по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, специального представителя госдепартамента по вопросам Украины Курта Волкера и посла США на Украине Мари Йованович. 

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