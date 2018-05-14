В США на аукционе испортили автопортрет Пикассо за $70 млн

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина.

В Нью-Йорке с аукциона был снят автопортрет Пабло Пикассо "Моряк" для реставрации полотна, сообщает Bloomberg.

Сообщается, что картина была повреждена в минувшую пятницу, 11 мая, обстоятельства случившегося не раскрываются.

До этого картина была выставлена на аукцион дома Christie's за 70 млн долларов.

Автопортрет Пикассо с аукциона снял нынешний владелец полотна американский миллиардер Стив Уинн. По его словам, картина будет отправлена на реставрацию.

Как сообщалось ранее, картина Марка Шагала вернулась в дом своих законных владельцев на Манхэттен спустя почти 30 лет.