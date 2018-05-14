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    Культура

    В США на аукционе испортили автопортрет Пикассо за $70 млн

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    Автопортрет Пикассо с аукциона снял нынешний владелец полотна американский миллиардер Стив Уинн. По его словам, картина будет отправлена на реставрацию.
    Художник Пабло Пикассо
    RIA News Юрий Заритовский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. 

    instagram.com/fransditaa
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    В Нью-Йорке с аукциона был снят автопортрет Пабло Пикассо "Моряк" для реставрации полотна, сообщает Bloomberg.

    Сообщается, что картина была повреждена в минувшую пятницу, 11 мая, обстоятельства случившегося не раскрываются.

    До этого картина была выставлена на аукцион дома Christie's за 70 млн долларов.

    Автопортрет Пикассо с аукциона снял нынешний владелец полотна американский миллиардер Стив Уинн. По его словам, картина будет отправлена на реставрацию.

    Как сообщалось ранее, картина Марка Шагала вернулась в дом своих законных владельцев на Манхэттен спустя почти 30 лет.

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