Историческое событие. В Иерусалиме с помпой открылось посольство США

Церемония открытия нового американского посольства в Израиле проходит в Иерусалиме в присутствии сотен гостей, к которым вживую и в записи обратились лидеры обоих государств, передают корреспонденты РИА Новости.

Перенос дипмиссии из Тель-Авива происходит по решению президента США Дональда Трампа, который признал Иерусалим израильской столицей, проигнорировав претензии палестинцев на его восточную часть, разойдясь с международным консенсусом и традициями американской дипломатии.

"Именно в день 70 лет назад, почти именно в это время Давид Бен-Гурион провозгласил независимость Израиля. Спустя всего 11 минут президент (Гарри) Трумен сделал США первой страной, которая признала возрожденное Государство Израиль. Он потом жалел, что так долго ждал", - сказал посол США в Израиле Дэвид Фридман.

Ivanka Trump unveils the seal on the side of the US embassy in Jerusalem as violent protests continue in Gaza pic.twitter.com/xYgu1rz7Hz