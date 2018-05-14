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    Историческое событие. В Иерусалиме с помпой открылось посольство США

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    Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму (70)

    (обновлено: )10715
    Церемония открытия нового американского посольства в Израиле проходит в Иерусалиме в присутствии сотен гостей, к которым вживую и в записи обратились лидеры обоих государств.
    канал RT в youtube

    Церемония открытия нового американского посольства в Израиле проходит в Иерусалиме в присутствии сотен гостей, к которым вживую и в записи обратились лидеры обоих государств, передают корреспонденты РИА Новости.

    Перенос дипмиссии из Тель-Авива происходит по решению президента США Дональда Трампа, который признал Иерусалим израильской столицей, проигнорировав претензии палестинцев на его восточную часть, разойдясь с международным консенсусом и традициями американской дипломатии.

    "Именно в день 70 лет назад, почти именно в это время Давид Бен-Гурион провозгласил независимость Израиля. Спустя всего 11 минут президент (Гарри) Трумен сделал США первой страной, которая признала возрожденное Государство Израиль. Он потом жалел, что так долго ждал", - сказал посол США в Израиле Дэвид Фридман.

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    "Через семьдесят лет после этого знаменательного события... США наконец делают следующий шаг, шаг, который ждали, за который голосовали, о котором молили все эти годы. Мы открываем посольство Соединенных Штатов в Иерусалиме, Израиле", - провозгласил он.

    Перенос посольства приурочен к 70-й годовщине образования Израиля, которая по григорианскому календарю выпадает на 14 мая. Пока этот жест будет носить символический характер со сменой вывески на уже существующем здании генконсульства и переездом туда посла с небольшой группой помощников.

    Церемония открытия рассчитана на полтора часа. Ее программа включает видеообращение Трампа, речи президента Израиля Реувена Ривлина и премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которые лично приехали на мероприятие.

    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Американская сторона представлена в Иерусалиме министром финансов Стивеном Мнучином, помощником госсекретаря Джоном Салливаном, дочерью Трампа Иванкой и ее мужем Джаредом Кушнером.

    На трибуну, задрапированную голубой тканью, взошли христианские пасторы и еврейский раввин, которые обратились с благословением к 800 участникам церемонии. Музыкальное сопровождение обеспечат американские морские пехотинцы, который исполнили гимн США, и израильская певица Хагит Ясо с композициями «Аллилуя» и «Да пребудет с нами мир».

    Кульминацией церемонии станет открытие на фасаде здания круглого барельефа с гербовым орлом США и новой вывески. Сделать это доверено Мнучину.

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