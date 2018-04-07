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    Киев

    Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Киев

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    Благодатный огонь доставили прямым рейсом из Израиля в специальных лампадах-капсулах. Делегация УПЦ в аэропорту передала Благодатный огонь представителям епархий и приходов со всей Украины, которые развезут его по всей стране.
    Благодатный огонь в Иерусалиме
    @MTVEnglishNews

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Благодатный огонь прибыл в международный аэропорт Борисполь в Киеве, откуда его развезут по всей территории Украины, передает телеканал "Украина".

    Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме
    канал Ruptly в youtube
    В ожидании чуда. Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме

    Благодатный огонь доставили прямым рейсом из Израиля в специальных лампадах-капсулах. Делегация Украинской православной церкви в аэропорту передала Благодатный огонь представителям епархий и приходов со всей Украины, которые развезут его по всей всей стране. Также огонь передали присутствующим в аэропорту верующим.

    Святой огонь, как называют его верующие, появляется ежегодно в субботу накануне Пасхи по молитвам тысяч православных в храме Гробе Господня в Иерусалиме.

    Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".

    Напомним, православные христиане 7 апреля отмечают один из 12 главных церковных праздников, Благовещение Пресвятой Богородицы, и одновременно встречают Великую субботу — последний день перед Пасхой. 

    Смотрите также: Как прошла Страстная пятница в Иерусалиме

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