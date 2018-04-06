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    Фотоленты

    Как прошла Страстная пятница в Иерусалиме

    (обновлено: )10
    Страстная пятница в Иерусалиме
    Страстная пятница в Иерусалиме
    Страстная пятница в Иерусалиме
    Страстная пятница в Иерусалиме
    Страстная пятница в Иерусалиме
    Страстная пятница в Иерусалиме
    Страстная пятница в Иерусалиме
    Страстная пятница в Иерусалиме
    Страстная пятница в Иерусалиме
    Страстная пятница в Иерусалиме
    Страстная пятница в Иерусалиме
    Страстная пятница в Иерусалиме
    Страстная пятница в Иерусалиме
    Страстная пятница в Иерусалиме
    Страстная пятница в Иерусалиме
    Страстная пятница в Иерусалиме
    Страстная пятница в Иерусалиме
    REUTERS Corinna Kern
    Страстная пятница в Иерусалиме
    REUTERS Corinna Kern
    Страстная пятница в Иерусалиме
    REUTERS Corinna Kern
    Страстная пятница в Иерусалиме
    REUTERS Corinna Kern
    Страстная пятница в Иерусалиме
    REUTERS Corinna Kern
    Страстная пятница в Иерусалиме
    REUTERS Corinna Kern
    Страстная пятница в Иерусалиме
    Corinna Kern
    Страстная пятница в Иерусалиме
    REUTERS Corinna Kern
    Страстная пятница в Иерусалиме
    Corinna Kern
    Страстная пятница в Иерусалиме
    REUTERS Corinna Kern
    Страстная пятница в Иерусалиме
    REUTERS Corinna Kern
    Страстная пятница в Иерусалиме
    REUTERS Corinna Kern
    Страстная пятница в Иерусалиме
    REUTERS Corinna Kern
    Страстная пятница в Иерусалиме
    REUTERS Corinna Kern
    Страстная пятница в Иерусалиме
    REUTERS Corinna Kern
    Страстная пятница в Иерусалиме
    REUTERS Corinna Kern

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    Шестого апреля 2018 года православные христиане отмечают Великую (Страстную) пятницу  — самый скорбный день в году, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте.

    В Страстную пятницу во всех храмах из алтаря выносится на поклонение верующих плащаница – большой плат, на котором изображено снятие с креста тела Господня. Плащаницу выносят на середину церкви, где она находится до начала воскресного пасхального богослужения.

    Инфографика. Готовьте кошельки. Во сколько украинцам обойдется пасхальная корзинка

    В этот день в Иерусалиме паломники со всего мира совершают крестный ход, повторяя последнюю дорогу Иисуса Христа, по которой он шел на смерть, неся Свой Крест. Крестный ход идет от Претории по улице Виа Долороса (лат. Via Dolorosa, "Путь Скорби"), по которой, как считается, пролегал путь Иисуса Христа к месту казни — Голгофе.

    Крестный путь к Голгофе, по традиции, проходит с 14 остановками. Первые девять остановок находятся на улице Виа Долороса, остальные пять — на территории храма Гроба Господня.

    Читайте также: Страстная пятница: разрешения, запреты и традиции

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