Как прошла Страстная пятница в Иерусалиме

Шестого апреля 2018 года православные христиане отмечают Великую (Страстную) пятницу — самый скорбный день в году, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте.

В Страстную пятницу во всех храмах из алтаря выносится на поклонение верующих плащаница – большой плат, на котором изображено снятие с креста тела Господня. Плащаницу выносят на середину церкви, где она находится до начала воскресного пасхального богослужения.

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В этот день в Иерусалиме паломники со всего мира совершают крестный ход, повторяя последнюю дорогу Иисуса Христа, по которой он шел на смерть, неся Свой Крест. Крестный ход идет от Претории по улице Виа Долороса (лат. Via Dolorosa, "Путь Скорби"), по которой, как считается, пролегал путь Иисуса Христа к месту казни — Голгофе.

Крестный путь к Голгофе, по традиции, проходит с 14 остановками. Первые девять остановок находятся на улице Виа Долороса, остальные пять — на территории храма Гроба Господня.

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