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    Названо число правоохранителей, которых задействуют в пасхальную ночь

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    По данным первого замглавы МВД, в праздничную ночь к охране публичного порядка и безопасности граждан будут привлечены 21,6 тысячи правоохранителей. Среди них тысяча военнослужащих Национальной гвардии.
    Праздничное пасхальное богослужение в Киево-Печерской Лавре
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Более 21 тысячи сотрудников правоохранительных органов будут дежурить в Украине в пасхальную ночь, сообщил в пятницу первый замминистра внутренних дел страны Сергей Яровой.

    Православные верующие отмечают Пасху 8 апреля.

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    "Все подразделения Министерства внутренних дел, в частности Нацполиция, Нацгвардия, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужба, полностью готовы обеспечить правопорядок в городах и селах во время Пасхи. В праздничную ночь к охране публичного порядка и безопасности граждан будут привлечены 21,6 тысячи правоохранителей. Среди них тысяча военнослужащих Национальной гвардии", — цитирует Ярового пресс-служба МВД.

    По его словам, ожидается, что в праздничных мероприятиях будут участвовать почти 9 миллионов человек, самые многочисленные мероприятия пройдут во Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

    "Сотрудники полиции уже провели обследование почти 6,9 тысячи культовых сооружений по всей Украине", — добавил Яровой.

    РИА Новости Украина
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