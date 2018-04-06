Названо число правоохранителей, которых задействуют в пасхальную ночь

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Более 21 тысячи сотрудников правоохранительных органов будут дежурить в Украине в пасхальную ночь, сообщил в пятницу первый замминистра внутренних дел страны Сергей Яровой.

Православные верующие отмечают Пасху 8 апреля.

"Все подразделения Министерства внутренних дел, в частности Нацполиция, Нацгвардия, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужба, полностью готовы обеспечить правопорядок в городах и селах во время Пасхи. В праздничную ночь к охране публичного порядка и безопасности граждан будут привлечены 21,6 тысячи правоохранителей. Среди них тысяча военнослужащих Национальной гвардии", — цитирует Ярового пресс-служба МВД.

По его словам, ожидается, что в праздничных мероприятиях будут участвовать почти 9 миллионов человек, самые многочисленные мероприятия пройдут во Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

"Сотрудники полиции уже провели обследование почти 6,9 тысячи культовых сооружений по всей Украине", — добавил Яровой.