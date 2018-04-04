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    Киев

    В Киеве перед Пасхой установили "упоротых зайцев" с волосатой морковкой

    (обновлено: )16612
    На газоне бульвара Дружбы Народов появился арт-объект, установленный работниками коммунального предприятия к Пасхе. Пользователи Facebook высказывают в комментариях все, что они думают о работе коммунальщиков.
    Пасхальная инсталляция в Печерском районе Киева
    Фото КП УЗН Печерского-района

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В Печерском районе Киева на бульваре Дружбы Народов работники коммунальных служб столицы установили пасхальную инсталляцию, которая уже вызвала нарекания киевлян.

    Пасхальное богослужение во Владимирском соборе в Киеве
    Украинское фото
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    На газоне установлены желтые зайца, грядка огромной моркови и пасхальное яйцо писанка с изображением птицы.

    Коммунальное предприятие, которое занималось установкой арт-объекта сообщило, что зайцы и морковь изготовлены из экологически чистых материалов, а писанка является эксклюзивной.

    "Веселые пасхальные кролики охраняют 1,5-метровую писанку на морковной гряде. Кстати, писанка эксклюзивная — это настоящий оберег, каждый из символов имеет сакральное значение: желтый цвет — символ солнца, урожая; зеленый — пробуждение природы; оранжевый — символ матушки-земли и ее щедрости; ветви с плодами — символ непрерывного обновления природы, птичка является символом вечности, бессмертной души, божественного проявления", — говорится в сообщении коммунального предприятия УЗН Печерского района.

    Фото КП УЗН Печерского-района
    Пасхальная инсталляция в Печерском районе Киева

    В комментариях пользователи Facebook негативно оценили старания коммунальщиков: "Ну старались же — уже похвально. А желтое — это заяц?", "це 3-Д ручкою надрукували?".

    Пользователи Facebook комментируют пасхальную инсталляцию, установленную коммунальщиками в Киеве

    Ранее киевский метрополитен объявил об изменении графика работы в связи с празднованием Пасхи.

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