В Киеве перед Пасхой установили "упоротых зайцев" с волосатой морковкой

Фото КП УЗН Печерского-района

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В Печерском районе Киева на бульваре Дружбы Народов работники коммунальных служб столицы установили пасхальную инсталляцию, которая уже вызвала нарекания киевлян.

На газоне установлены желтые зайца, грядка огромной моркови и пасхальное яйцо писанка с изображением птицы.

Коммунальное предприятие, которое занималось установкой арт-объекта сообщило, что зайцы и морковь изготовлены из экологически чистых материалов, а писанка является эксклюзивной.

"Веселые пасхальные кролики охраняют 1,5-метровую писанку на морковной гряде. Кстати, писанка эксклюзивная — это настоящий оберег, каждый из символов имеет сакральное значение: желтый цвет — символ солнца, урожая; зеленый — пробуждение природы; оранжевый — символ матушки-земли и ее щедрости; ветви с плодами — символ непрерывного обновления природы, птичка является символом вечности, бессмертной души, божественного проявления", — говорится в сообщении коммунального предприятия УЗН Печерского района.

Фото КП УЗН Печерского-района Пасхальная инсталляция в Печерском районе Киева

В комментариях пользователи Facebook негативно оценили старания коммунальщиков:

Пользователи Facebook комментируют пасхальную инсталляцию, установленную коммунальщиками в Киеве

Ранее киевский метрополитен объявил об изменении графика работы в связи с празднованием Пасхи.

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