Пасхальная корзина за год подорожала почти вдвое – эксперт

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Стоимость пасхальной корзины в Украине в 2018 году выросла почти вдвое по сравнению с прошлым годом, сообщила в понедельник аналитик Украинской аграрной конфедерации Неля Онищенко.

Православные христиане будут отмечать Пасху в 2018 году 8 апреля. Традиционно в этот праздник украинцы несут в церковь пасхальную корзину для освящения. В нее как правило входят кулич, крашеные яйца, буженина или колбаса.

"Возросли в цене почти все ингредиенты (которые входят в состав кулича – ред.), но более всего изюм (+192%) и яйца (+155,3%). Молоко и сливочное масло, входящие в состав кулича, подорожали более чем на 30%, — цитирует слова Онищенко украинское издание "Сегодня".

При этом отмечается, что за год пасхальный набор (кулич, яйца, мясо) подорожал почти вдвое — на 83%. То есть теперь за 1,5-килограммовую пасху, десяток крашеных яиц и полкило буженины придется выложить 274 гривны (10,3 доллара). Год назад пасхальный набор обходился в 150 гривен (5,6 доллара).

В 2018 году сам кулич украинцам обойдется в 127 гривен (4,7 доллара) по сравнению с 80 гривнами (3 доллара) в 2017 году. Также почти вдвое подорожала буженина, с 114,5 гривны (4,3 доллара) до 226,7 гривны (8,5 долларов) за килограмм из-за подорожания на 36% свинины. При этом цена на сахар и дрожжи немного снизилась, на 1,2% и 55,1% соответственно.

Онищенко считает, что цена на пасхальную корзину снижаться не будет из-за предпраздничного ажиотажа. При этом она не исключает, что стоимость продуктов может, наоборот, повыситься из-за увеличения спроса, а после Пасхи вернется на прежний уровень.