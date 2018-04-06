В Одессе появилось пасхальное дерево. Фотофакт

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Дерево в Городском саду Одессы украсили сотнями писанок, сообщает ТСН.

На дереве появились писанки как профессиональных мастеров, так и рядовых одесситов.

Здесь есть как миниатюрные бумажные, так и большие деревянные пасхальные яйца.

pushkinska.net Дерево в Городском саду Одессы украсили сотнями писанок

По словам автора идеи Екатерины Адысевой, в этом году на дерево повесили более 700 писанок, что примерно на 200 штук больше, чем в 2017 году, сообщает Пушкинская.

pushkinska.net Дерево в Городском саду Одессы украсили сотнями писанок

На проведение такой акции в Одессе ее вдохновил немецкий пенсионер, который украшает к Пасхе дерево в своем саду.

Дерево можно будет любоваться 10 дней.

Ранее народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что на Пасху в Украине будет теплая и сухая погода.