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    Общество

    В Одессе появилось пасхальное дерево. Фотофакт

    (обновлено: )18
    На дереве появились писанки как профессиональных мастеров, так и рядовых одесситов. Здесь есть как миниатюрные бумажные, так и большие деревянные пасхальные яйца.
    Дерево в Городском саду Одессы украсили сотнями писанок
    pushkinska.net/

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Дерево в Городском саду Одессы украсили сотнями писанок, сообщает ТСН.

    На дереве появились писанки как профессиональных мастеров, так и рядовых одесситов.

    Здесь есть как миниатюрные бумажные, так и большие деревянные пасхальные яйца.

    pushkinska.net
    Дерево в Городском саду Одессы украсили сотнями писанок

    По словам автора идеи Екатерины Адысевой, в этом году на дерево повесили более 700 писанок, что примерно на 200 штук больше, чем в 2017 году, сообщает Пушкинская.

    pushkinska.net
    Дерево в Городском саду Одессы украсили сотнями писанок

    На проведение такой акции в Одессе ее вдохновил немецкий пенсионер, который украшает к Пасхе дерево в своем саду.

    Дерево можно будет любоваться 10 дней.

    Ранее народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что на Пасху в Украине будет теплая и сухая погода.

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