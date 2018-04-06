Из Сум. На Пасху придется перекреститься и… раскошелиться

РИА Новости Украина

До самого главного христианского праздника Воскресения Господня остались считанные дни. В преддверии этого дня все стараются закончить начатые дела и навести порядок в доме. Параллельно со всем этим начинается закупка продуктов к праздничному столу, пишет 0542.ua.

Редакция поинтересовалась, сколько придется выложить денег среднестатистическому сумчанину для подготовки к празднику и сбору пасхальной корзины в этом году.

Паска

Как уже говорилось в предыдущей публикации, цены на пасхальные куличи по сравнению с прошлым годом выросли в среднем от 50 копеек за самую маленькую паску и свыше 10 гривен за большую. В нашем случае в корзину кладем среднюю бюджетную паску за 35 грн. Отметим, что ингредиенты для домашней паски обойдутся также недешево, поэтому ее себестоимость будет на уровне магазинной.

Яйца

В феврале цены на яйца несколько снизились, но накануне Пасхи вновь поползли вверх. В этом году десяток яиц обойдется едва не вполовину дороже, нежели в прошлом году. В среднем цена магазинных яиц составляет 25-30 гривен. Домашние будут еще дороже.

Молочные продукты

Что касается молочных продуктов, больше всего придется заплатить за сыр (0,5 кг) – 65 грн и за сливочное масло – 30 грн за пачку. Полкило творога будет стоить около 30 грн.

Мясо, сало

После великого поста Пасхальный стол обязательно включает мясные блюда: запеченное мясо, сало, колбаса, ветчина, буженина. Зачастую, на эти продукты перед Пасхой цена возрастает на 10-40%. Особенно ценится хорошая свиная вырезка, а также домашняя колбаса.

Самую дешевую свиную мякоть удалось отыскать в супермаркете. Ее цена составляла 100 грн за кг, но это скорое из-за того, что на этот продукт была акция. В специализированных магазинах свинина стоит по 110-120 грн за кг. На рынке могут попросить до 140 грн. Сало будет продаваться примерно по 50-80 грн за килограмм.

Украинское фото Продажа мясопродуктов. Архивное фото

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Ветчина, колбаса

В этот день многие хозяйки зачастую готовят домашнюю колбасу. Готовый продукт, который нужно только поставить в духовку обойдется в 70-100 грн за колбасу. Магазинные колбасы начинаются от 60 грн за кг. Сырокопчёные колбасы обойдутся в разы дороже, и могут превышать 300 грн за кг. Если в праздник хочется почувствовать вкус мяса, следует приобретать ту колбасу, которая стоит от100 грн за кг.

Овощи, фрукты

К мясу и колбасам хорошо подойдут свежие овощи, которые могут "влететь в копеечку". Две недели назад огурцы на рынке в среднем стоили по 30 грн за кг. Сейчас их цена возросла до 45 – 50 грн/кг. Цены на помидоры особо не изменились – 50-60 грн/кг. Яблоки продаются по цене 13-20 грн/кг.

Итог

Таким образом, подводя итоги похода по сумскому рынку и супермаркетам, можно сделать вывод, что Пасхальная корзина обойдется сумчанину довольно в кругленькую сумму. Если учитывать только те продукты, которые войдут в корзину, то их цена составит порядка 400 грн и больше. Все зависит от гастрономических предпочтений сумчан. Стоит заметить, что помимо этой суммы, придется выложить еще несколько сотен для приготовления других блюд к столу. Таким образом, учитывая колебание цен, можно сказать, что самая бюджетная Пасхальная корзина обойдется на треть дороже, чем в прошлом году.

Эксперты объясняют, что подорожание обусловлено сравнительно ранней Пасхой, когда цены на сезонные овощи, яйца и молочные продукты находятся еще на высоком уровне.

В Институте аграрной экономики считают, что, несмотря на подорожание продуктов питания и снижение покупательной способности населения, в текущем году, украинцы будут экономить на дорогой части пасхальной корзины. Это касается, в частности, домашней колбасы, буженины, сыра. Сбережения могут проявиться в использовании более дешевой продукции или в уменьшении количества продуктов в корзине.

Отметим, что по расчетам ученых вышеупомянутого института, пасхальная корзина в Сумской области обойдется в 613 гривен. Самая дорогая корзина — 760 грн будет в Киеве, а самая дешевая 589 грн – в Тернополе.