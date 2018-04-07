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    В ожидании чуда. Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме

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    Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих.
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    Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

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    Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих.

    Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".

    Напомним, православные христиане 7 апреля отмечают один из 12 главных церковных праздников, Благовещение Пресвятой Богородицы, и одновременно встречают Великую субботу — последний день перед Пасхой. 

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