Пасхальные выходные: как провести, куда поехать что не забыть

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Пасха в 2018 году в Украине приходится на 8 апреля, поэтому выходной переносится на понедельник, 9 апреля.

К слову, порядок празднования Пасхи три дня касается всех сотрудников, у которых пятидневная рабочая неделя, но при этом решение о переносе выходных и рабочих дней на предприятии принимает собственник или руководитель.

Как же провести пасхальные выходные, куда на эти три дня можно поехать на отдых и по каким ценам, в эфире радиостанции Голос Столицы предложила эксперт по туризму Юлия Гребенюк.

Как обычно проводят пасхальные праздники украинцы? Предпочитают никуда не выезжать, максимум – "на природу" или на дачу, или же есть какие то туристические предпочтения?

— Все украинцы, как и все люди, делятся на два типа. Первые хотят встречать Пасху дома, сходить с утра в церковь и никуда далеко не уезжая, а другие — жаждущие приключений, конечно же, ищут новых приключений.

И где они находят эти впечатления?

— Вариантов масса. Как правило, конечно, ищут поближе варианты. Или туры выходного дня, их очень много — это и Хмельницкий, и Чернигов, Винница, то есть, варианты, на любой карман можно найти.

Львов и Одесса по традиции — самые заполненные?

— Конечно, только туры тут уже не от одного дня, нет смысла так далеко ехать из Киева, например, на один день, а два-три дня. Точно также популярно Закарпатье, Долина нарциссов, Яремча, "Буковель" всем известный.

Фото из открытых источников Долина нарциссов на Закарпатье во время цветения

На пасхальные праздники предпочитают внутренний туризм, или же стали больше ездить за границу?

— Благодаря тому, что все-таки у нас стал безвиз, мы имеем возможность увидеть и Европу. По стоимости это, в принципе, получается как и поехать в Закарпатье. Стоимость варьируется от 50 евро. Можно поехать в Краков, в Будапешт, поближе. Популярны автобусные варианты. Да, ночь теряем, едем до Львова, но тем не менее, 3-4 дня, спокойно можно мотнуться в Европу. А у кого есть денежная возможность купить авиа, это будет чуть дороже — 200 евро, то через час уже гуляешь по Праге. Все зависит от финансов.

Автобусные туры от 50 евро? Они сами себя окупают?

— Тут, получается, идет минимальный пакет. Вот в стоимости 50 евро, я говорю "от", в зависимости от направления, идет минимальный пакет. То есть: проезд автобусом еврокласса, проживание в отеле 2-3 звезды, и на базе завтрака. И минимальная какая-то обзорная экскурсия. Остальное, конечно, дополнительно идет: доплата за экскурсии, которые стартуют от 15 евро, заканчивая 50 евро, в зависимости от насыщенности, от длительности экскурсии, от удаленности от места проживания.

Повышают ли цены на отдых в период пасхальных праздников?

— Процентов 30 сходу, если не 40-50%. Плюс, на популярные направления всегда аншлаг и стопы стоят. То есть нет мест ни в отелях, ни на рейсах… Я рекомендую людям, которые все-таки хотят вырваться на пасхальные, на майские праздники, планировать это заранее.

Заранее это за сколько? Месяц, два, год?

— Год — идеальный вариант, но не рекомендую, потому что в этой жизни мы не знаем, что через год с нами будет. Желательно два.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Уборка Киева перед Пасхой

Туристы все чаще начали планировать путешествия сами. Турагентства перепрофилируются, или все же процент самостоятельных туристов низок, и люди все равно обращаются в турагентства?

— Естественно все меняется. Все меняется в лучшую сторону, мы движемся вперед, благодаря технологиям новым, офлайн-доступу, то есть все мы, конечно, меняемся. Но я вам скажу так: каждый должен заниматься своим делом. Если есть у человека желание организовать себе путешествие самостоятельно, он может купить авиа, купить отдельно отель, составить себе турпакет и махнуть. Это личное дело каждого. Но если вы найдете правильного агента, профессионала своего дела, он вам подскажет, где дешевле купить эти билеты, где лучше поселиться, как сэкономить на проживании, куда пойти, то есть вы будете как под крылом. Он вам сделает практически то же самое, сэкономит ваши денежные средства, и даст возможность, вы будете застрахованы, в том плане, бывают такие нюансы, отменили рейс, вас не посадили на стыковочный, вас не заселили. Я не говорю, что это правило, но бывают такие форс-мажоры, и когда человек незащищен, он не знает, как действовать в данной ситуации, он может потерять все. Если же есть человек, который его профессионально проконсультирует и отвечает за его отдых, все-таки, конечно, в большем случае люди любят, когда они защищены в этом плане.

РИА Новости Украина Во сколько украинцам обойдется пасхальная корзинка. Инфографика

Сколько нужно будет заплатить такому агенту, который возьмет под свое крыло? Не получится, что овчинка выделки не стоит?

— Не получится, потому что в основном заработок турагента вложен в стоимость отеля, или перелет, там минимальная комиссия идет, то есть на самом туристе это не отобразится. То есть он точно также бронирует этот отель на "Букинге" или через турагента, но турагент ему подскажет, где ему можно взять дешевле, где сэкономить.

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Напомним, директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко называет основными факторами, влияющими на цены на продукты в Украине, курс гривны и инфляцию. А пасхальный кулич от подорожания спасают дешевые ингредиенты, подчеркнул Дорошенко.