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    Общество

    На Пасху в Украине будут дежурить 7000 спасателей ГСЧС с авиацией

    (обновлено: )6210
    В ГСЧС та же сообщили, что в пасхальные дни для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26 и вертолет "Еврокоптер".
    Спасатели ГСЧС
    dsns.gov.ua

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. На период празднования Пасхи подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Непосредственно в Пасхальную ночь и 8 апреля спасатели будут дежурить в храмах и церквях по всей территории Украины, сообщает пресс-служба ГСЧС.

    "Усиленная готовность сил и средств Службы к реагированию на чрезвычайные ситуации объясняется тем, что празднование Пасхи связано с массовым использованием открытого огня, в частности свечей и лампадок, во время богослужений. В этот период будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной и техногенной безопасности на объектах с массового пребыванием людей. В общем, до 9 утра 7 апреля на круглосуточном дежурстве находятся около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГСЧС, а в случае необходимости силы будут увеличены до 14 000 человек личного состава и около 4 тысяч единиц техники", — сообщает ГСЧС.

    Также, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26 и вертолет "Еврокоптер".

    Ранее сообщалось, что пасхальное поздравление Петра Порошенко традиционно будет записываться в Михайловском Златоверхом монастыре Киевского патриархата, но в ролик вставят кадры посещения главой государства и храма УПЦ в Мариуполе.

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