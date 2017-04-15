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    Фотоленты

    Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме

    (обновлено: )37
    Благодатный огонь в Иерусалиме
    Благодатный огонь в Иерусалиме
    Благодатный огонь в Иерусалиме
    Благодатный огонь в Иерусалиме
    Благодатный огонь в Иерусалиме
    Благодатный огонь в Иерусалиме
    Благодатный огонь в Иерусалиме
    Благодатный огонь в Иерусалиме
    @MTVEnglishNews
    Благодатный огонь в Иерусалиме
    Благодатный огонь в Иерусалиме
    @raveenaujmaya
    Благодатный огонь в Иерусалиме
    Благодатный огонь в Иерусалиме
    @FriarWade
    Благодатный огонь в Иерусалиме
    Благодатный огонь в Иерусалиме
    @FriarWade
    Благодатный огонь в Иерусалиме
    Благодатный огонь в Иерусалиме
    @ChildrenofPeace
    Благодатный огонь в Иерусалиме
    Благодатный огонь в Иерусалиме
    @prize_jesse

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    В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме.

    Смотрите также: Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме

    Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих.

    Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".

    Благодатный огонь вечером в субботу будет доставлен в Киев официальной делегацией Украинской Православной Церкви. Представители епархий получат Благодатный огонь в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

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