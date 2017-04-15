Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме.

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Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих.

Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".

Благодатный огонь вечером в субботу будет доставлен в Киев официальной делегацией Украинской Православной Церкви. Представители епархий получат Благодатный огонь в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь".